Осіння депресія: жінки і чоловіки сумують по-різному

Статистика споживання антидепресантів свідчить про те, що жінки вдаються до них в два рази частіше, ніж чоловіки. Чи означає це, що представниці слабкої статі більш схильні до депресій, ніж чоловіки? Може вони по-іншому сприймають негативні або важкі моменти в житті?

Така модна хвороба

Перш за все, депресія - це епідемія не тільки нашого століття. Вона зустрічалася і раніше, просто це стан величали іншими термінами. У стародавніх греків про людей з депресією говорили, що у них надлишок чорної жовчі в організмі. Згадка про цю недугу можна знайти у давньогрецького лікаря і філософа Емпедокла (бл.490 до н.е. - бл.430 до н.е.). Депресію також часто називали меланхолією, цей термін був введений Гіппократом (460 до н.е. - 356 до н.е.).

У XIX столітті за часів письменників романтизму, всі розлади психічного стану людини лікарі називали неврастенію. Прикладом можуть служити образи М. Ю. Лермонтова, лорда Байрона або Шарля Бодлера. Сам термін "неврастенія" з`явився завдяки американському неврологу Джоржу Беарде. Він назвав її хворобою сучасного життя, позаяк вона виникає через страх нового часу, індустріальні зміни. Неврастенія стала першою "модною хворобою", яка зацікавила і вчених, і засоби масової інформації, артистів, письменників і все інше суспільство.

Якщо "чорну жовч", меланхолію або неврастенію вважати синонімом сучасного слова "депресія", то все це можна назвати хворобою тих, хто не зумів пристосуватися до життя в сучасному суспільстві. Депресія - це реакція організму на стрес.

Історія повторюється

У наш час спостерігається новий "спалах" старої хвороби: у багатьох мешканців мегаполісів часто спостерігаються однакові симптоми - різка втома, апатія, небажання будь-що робити, аби тебе усі залишили в спокої, відчуття пригніченості.

Останнім часом термін "депресія" став настільки популярним, що його почали використовувати навіть у сферах, які не мають нічого спільного зі здоров`ям психіки: наприклад, термін "економічна депресія".

"Депресія - це хвороба", - стверджують медики. Депресія - це реакція організму, що виникає в результаті порушення рівноваги в нейропередавачі мозку. І всі ці симптоми дійсно підтверджені офіційною медициною.

Лікарю-спеціалісту досить просто визначити депресію, щоб призначити медикаментозні і терапевтичні засоби для її лікування. У депресивного синдрому є кілька явних ознак: погіршення настрою, зменшення енергії і відповідно небажання діяльності, зменшення здатності отримувати задоволення навіть від улюблених і цікавих речей або занять, зниження концентрації, невиправдана втома.

Але, якщо бути чесними, то хіба є люди в сучасному світі, які ніколи не переживали подібних симптомів? Більшість мешканців Землі перебувають у постійному стресі через тиск суспільства, нав`язаних критеріїв, через вічну гонитву за грошима і красою. Так, може бути, всі вищеописані критерії депресії, просто тимчасові психологічні проблеми?

Статистика

За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я щорічно у світі близько 150 мільйонів людей впадають у депресію.

Відповідно до досліджень, проведених у США, люди, схильні до депресій, мають вдвічі більше шансів загинути від інших захворювань. А у людей з важкими хронічними чи онкологічними захворюваннями показник рівня депресій набагато вищий, ніж у здорових.

У країнах Західної Європи, США і Канаді близько 80% антидепресантів виписують лікарі загальної практики, а не психіатри. У Росії та інших колишніх союзних республіках багато цих препаратів дозволяють призначати собі дільничні лікарі. Найчастіше, вони не мають для цього ані необхідного досвіду, ані кваліфікації.

За прогнозами ВООЗ, до 2020 року депресія вийде на перше місце в світі серед всіх захворювань, обігнавши сьогоднішніх лідерів - інфекційні та серцево-судинні захворювання.

Вже сьогодні вона є найпоширенішим захворюванням, яке частіше зустрічається у жінок. Причому, співвідношення 1:2 (чоловіки: жінки) не залежить ні від країни проживання людей, ні від соціального статусу чи віку. Чому ж існує така величезна різниця між чоловіками й жінками?

Жінки - слабка стать?

Підлітковий вік, пологи і передменструальний синдром, менопауза - є цілий ряд фізіологічних і гормональних причин, що ослабляють жінок. Лікарі стверджують, що чоловіки в цьому питанні менш уразливі.

Нерівність жінок у соціальній сфері - досить поширене явище, незалежно від країни проживання. Виявляється воно в рівні освіти, зайнятості, доходах. Все це чинить негативний вплив на емоційний стан і психологічне здоров`я. До того ж, представниці слабкої статі дуже часто несуть на своїх плечах подвійне навантаження: професійне й сімейне. Нерідко матері виховують дитину самі. Прямо пропорційно падінню доходів зростає і навантаження. Не завжди такі жінки встигають отримати гідну освіту, відповідно можуть влаштуватися тільки на некваліфіковану роботу і частіше залишаються безробітними. Виходить, що причиною поганого психологічного стану жінок часто є дискримінація за статевою ознакою і погане соціально-економічне становище. Також дуже часто відіграють свою роль сформовані стереотипи і лікарі набагато легше прописують антидепресанти жінкам, ніж чоловікам. У депресивному стані жінки стають апатичні і сумні.

Чоловіки - сильна стать?

Чоловіки в нашому світі - заручники іміджу. Вони завжди мають бути сильними і приховувати свої емоції. Але чоловіки також страждають від депресивних станів, просто виявляють це по-іншому: вони шукають порятунок в алкоголі або наркотиках, здійснюють агресивні вчинки або правопорушення. Щороку рахунки з життям зводять приблизно в 4 рази більше чоловіків, ніж жінок.

Чоловіки рідко просять про допомогу, причому, як у соціальних і психологічних структур, так і просто по життю: у питаннях навчання, роботи і господарства.

Навіть, якщо чоловік і наважується звернутися до лікаря-фахівця зі скаргою на депресію, то досить часто хвороба буває неправильно діагностована, тому що лікарі в основному орієнтуються на жіночі симптоми депресії. Та й традиційні способи лікування депресії, пов`язані з регулюванням рівня "гормону щастя" серотоніну, набагато ефективніші для жінок, хоча застосовуються тільки у чоловіків.

Депресія змінює людей

Люди, що пережили депресію, часто говорять не тільки про страждання, а й про зміни, які вона провокує в їхньому житті: змінюється погляд на себе і, ймовірно, на всю систему життєвих цінностей.

Депресія однозначно перебудовує взаємини в родині - питання тільки в тому, чи можуть впоратися члени сім`ї з цим періодом в житті.

У кожному разі, депресія - це нагадування нам, що в людини є межа, не можна досягти всього, відповідати всім нав`язаним суспільством ідеалам: престижна робота, високий дохід, любляча друга половинка, слухняні і розумні діти, вічна молодість і краса ... А може, просто не потрібно мучитися від подібних переживань. У народі вже давно існує "прийом", що дозволяє поглянути на проблеми по-новому - просто підніміть вгору руку і махніть: "Та й Бог з ним!". Може, тоді й антидепресанти не знадобляться.

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