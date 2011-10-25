Знайдено рецепт «найкориснішої їжі»

Автор рецепту - індійський кухар Гурпарит Байнс, а страва називається «Каррі з курки з голубикою й рисом з ягодами годжі», - повідомляє Daily Mail. У ньому використані традиційні інгредієнти, що використовувалися століттями в східній кулінарії й медицині. Вони захищають людину від безлічі недуг - починаючи від раку й хвороби Альцгеймера, закінчуючи вірусними інфекціями.

За словами кухаря, ця страва містить стільки ж корисних для здоров`я антиоксидантів, скільки 23 тарілки шпинату, 23 грона винограду або 9 порцій капусти броколі.

Голубика, що входить до складу «Каррі...», захищає від раку й перешкоджає нагромадженню амилоїдних бляшок у мозку. Ягода годжі, що росте в Гімалаях, багата вітамінами A, C і залізом, спеції, якими приправлена страва, мають антибактеріальний і антивірусний ефект, чилі зменшує болі, а куркума допомагає зберігати здоровими серце, мозок і суглоби. Курка ж містить мало жиру й вважається найдоступнішим м`ясом.

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