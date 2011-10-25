Чим корисна червона горобина

У плодах горобини міститься багато вітаміну Р та каротину, з якого в організмі людини синтезується вітамін А, присутні органічні кислоти, цукор, дубильні речовини, аскорбінова кислота, ефірні олії й інші сполуки.

Сироп, зварений зі свіжих ягід горобини й цукру (у сік, вичавлений з 1 кг плодів, додають 600 г цукру), застосовують при авітамінозі, ревматичних болях і каменях у нирках. Ягоди горобини використовують також при гіповітамінозах і як кровоспинний засіб. Борошном із плодів лікують диспепсію в дітей. Горобина допомагає при недокрів`ї, виснаженні, підвищує захисні властивості організму. Це сечогінний, кровоспинний, протидизентерійний засіб. Сік з горобинових плодів викличе апетит. При відсутності дубової горобинову кору можна використовувати для готування відвару, яким лікують запальні захворювання шкіри, слизистих оболонок рота.

При готуванні відвару 1 столову ложку плодів заливають 1 склянкою окропу й настоюють 4 години. Для готування настою 1 столову ложку квіток заливають 1 склянкою окропу й після охолодження проціджують. Для зовнішнього вживання готують 20%-ний відвар кори.

Із плодів горобини звичайної для полегшення відходження мокротинн при бронхіті роблять спеціальні таблетки. Плоди подрібнюють, додають до них воду в співвідношенні 1:2, кип`ятять 4-6 годин на повільному вогні, проціджують, знову пропарюють, щоб вийшла тягучка, з якої й роблять таблетки. Їх п`ють по 5-6 штук у день.

При фарингіті й ларингіті для полоскання горла користуються соком горобини. Для цього 1 столову ложку соку розводять 1 склянкою окропу. Для цієї ж мети готують настій плодів горобини: 2 чайні ложки сухої сировини настоюють у 2 склянках окропу протягом години, а потім проціджують.

Увага!Не застосовуйте препарати горобини при вагітності! При годівлі грудних дітей материнським молоком прийом препаратів горобини в невеликих дозах звичайно не викликає побічних явищ, однак їхня ймовірність все-таки існує, тому застосування горобини може здійснюватися тільки за приписом лікаря. Крім того, не рекомендується використовувати усередину дані препарати особам старшим 45 років.

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