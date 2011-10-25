7 продуктів, які допоможуть схуднути

Всі ми знаємо, що будь-яке переїдання чревате появою зайвої ваги. Однак існує кілька продуктів, поглинаючи які, ви не тільки не наберете вагу, але й схуднете. У список диво-продуктів, оприлюднений американськими вченими, увійшла всіма улюблена груша. Вона настільки багата клітковиною й низькокалорійна, що допомагає худнути незважаючи на високий вміст фруктози. Надійним помічником у нелегкій справі скидання зайвої ваги є чорна квасоля, що не містить ні грама жиру, зате має дуже високий зміст флавоноїдів, які сприяють руйнуванню жирових відкладень в ділянці живота.

Несолодкий і несолоний попкорн допомагає в боротьбі за тонку талію, як і цельнозернові продукти (пшоно, рис, гречка, пшениця). Замінивши ними манку, білий рис і рафіноване борошно, ви істотно скоротите калорійність раціону. А від печива й цукерок можна легко відмовитися на користь горіхів і насіннячок.

Визнаним засобом проти жирових клітин є чай. Кілька чашок гарячого напою в день - і ваші жирові клітини засвоять на 70% менше жиру. Дієтологи рекомендують білий і зелений чаї, вони дають найбільш виражений ефект. Ще одним продуктом, що допомагає худнути, є яблучний оцет. Для досягнення видимого результату не обов`язково пити його, цілком достатньо додавати в соуси й заправки.

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