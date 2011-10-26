Негатив змивається водою

Виявляється, погані спогади можна в буквальному сенсі змити водою. Проведене нещодавно дослідження показало, що миття голови, умивання або навіть звичайне миття рук допомагає позбутися негативних емоцій.

«Помивши руки, прийнявши душ або навіть просто подумавши про це, людина може позбутися почуття сорому, поганих емоцій і навіть сумнівів у правильності свого вибору, - говорить дослідник Спайк Лі (Spike Lee) з Університету штату Мічіган. - Фізичне видалення бруду з тіла створює передумови для позбавлення і від ментального "сміття" ».

Правда, Лі також підкреслив, що цей феномен має також і негативний бік - вода змиває не тільки негативні, а й позитивні емоції!

«Насправді якщо згадувати щось хороше, а потім помити руки, то це знизить задоволення від позитивних спогадів та рівень задоволення від них», - говорить Лі.

Для перевірки гіпотези дослідники попросили групу добровольців оцінити свій і чужий рівні порочності в різних умовах.

Учасникам експерименту було запропоновано подумати про аморальній вчинок, який вони здійснили в минулому (від аборту до мастурбації), і за допомогою психологічних тестів оцінили ступінь їх почуття провини. При цьому деяких тестували в чисто прибраній кімнаті, а інших - в брудній і в бардаку. Також було проведено ряд тестів, де у випробовуваних була можливість помити руки і перспектива зробити щось добре відразу після експерименту.

Вчені виявили, що ті, хто знаходився в брудній кімнаті, визнали навколишніх більш аморальними, ніж вони були насправді. Також було встановлено, що ті, хто скористався умивальником і помив руки, відчували себе набагато менш винними з приводу своїх минулих гріхів, ніж ті, хто цього не зробив. При цьому ті, хто помив руки і відчував себе менш винним, також в набагато меншій мірі відчували потребу зробити щось хороше - адже почуття провини у них стало менш вираженим, повідомляє DailyMail.co.uk.

Правда, незважаючи на те, що вони відчували себе більш чистими і фізично, і психологічно, це не обов`язково робило їх щасливішими.

tvgid.ua