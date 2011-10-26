У Туреччині мільйонне місто перетворилося на привид

У Туреччині кількість загиблих від землетрусу на сході країни зросла до 432-х, десятки вважаються зниклими безвісти. 1300 осіб поранені.

Тисячі людей залишилися без даху над головою - живуть у наметах і в тимчасових центрах розміщення. Зруйновано майже 2300 будинків. Мільйонне місто Ван перетворився на місто-привид, повідомляє Радіо Свобода.

У вівторок рятувальникам вдалося витягти живими з-під завалів двотижневу дівчинку, її матір та бабусю. Однак надії врятувати ще когось з кожною годиною все менше.

Прем`єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його країна в змозі самостійно впоратися з наслідками стихійного лиха.