У Туреччині мільйонне місто перетворилося на привид
10:06, 26 жовтня 2011Зарубіжні новини
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Кількість загиблих зросла
У Туреччині кількість загиблих від землетрусу на сході країни зросла до 432-х, десятки вважаються зниклими безвісти. 1300 осіб поранені.
Тисячі людей залишилися без даху над головою - живуть у наметах і в тимчасових центрах розміщення. Зруйновано майже 2300 будинків. Мільйонне місто Ван перетворився на місто-привид, повідомляє Радіо Свобода.
У вівторок рятувальникам вдалося витягти живими з-під завалів двотижневу дівчинку, її матір та бабусю. Однак надії врятувати ще когось з кожною годиною все менше.
Прем`єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його країна в змозі самостійно впоратися з наслідками стихійного лиха.
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