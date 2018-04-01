Правила прийому ліків для дітей
Дати препарат до їжі чи після, розвести його соком чи молоком?.. Як багато, виявляється, треба знати!..
Всі ми стикаємося з необхідністю дати дитині призначені лікарем ліки.
І тут виявляється, скільки дрібниць нам треба врахувати: чи дати препарат до їжі або після, чи розвести його соком або молоком... Як багато, виявляється, треба знати!
Основні правила...
Техніка безпеки
•Не можна давати дітям ліки без призначення лікаря або продовжувати лікування без спостереження фахівця.
•Уважно розраховуйте дозу.
•Зберігайте ліки подалі від допитливих малюків.
•Всі препарати з простроченими термінами при- датності треба негайно викидати.
Спосіб "доставки" ліків
Найбільш зручним для малюків вважається шлях через рот в кишечник, а звідти вже в кров і до місця призначення. Змусити малюка проковтнути ліки - це мистецтво, якому потрібно ще повчитися.
Малюк не повинен відчувати, що від нього щось вимагають - і він не буде вередувати! Як показав досвід, діти охоче приймають ліки у вигляді приємних на смак сиропів, непогано реагують на суспензії, розчини й емульсії - всі вони легко ковтаються.
А ось сухі порошки потрібно подрібнювати і розбавляти молоком або сиропом. І в цій справі є одна маленька хитрість: змішувати ліки краще з тими напоями, які дитина п`є рідко.
Дивний смак молока або соку може запам`ятатися дитині, і він буде довго ставитися до них з пі- дозрою. Що стосується таблеток, їх краще змішувати з густою їжею, вмістивши всю порцію в одну ложку, адже від другої дитина може від- мовитися.
Аспірин (ацетилсаліцилова кислота) і анальгін (метамізол) визнані небезпечними для дітей засобами та заборонені до використання. У цей список потрібно внести ще один препарат - німесулід, який часто призначають малюкам, хоча він дуже токсичний.
Ще одним кращим для дітей способом доставки ліків в організм вважається шлях через рот у дихальні шляхи, тобто інгаляція. У цьому випадку батьки можуть зіткнутися з такою проблемою: оскільки діти ще не вміють дихати по команді, тобто не зможуть вдихнути розпорошений інгалятором препарат, ефект від лікування буде невеликим.
Саме на цей випадок були створені спеціальні пристосування - небулайзери, або спейсери. Ліки впорскується в спеціальний резервуар, малюк одягає маску і дихає цими випарами.
Є ситуації, коли доставити ліки в організм дитини краще через пряму кишку. Наприклад, якщо з-за порушень в роботі нервової системи немовля часто зригує. Препарат вводять малюкам як вранці - після того, як він сходить на горщик або після клізми, так і на ніч. Після закінчення процедури дитина повинна полежати на боці ще 15-20 хвилин.
Біологічно активні добавки (БАДи) стали останнім часом дуже популярною темою. Потрібно пам`ятати, що БАДи не проходять необхідних клінічних випробувань, як це відбувається зі звичайними ліками, і в більшості випадків адресовані дітям з 4 років.
Можна наносити ліки на шкіру малюка або слизові оболонки. Зверніть увагу на процедуру закапування крапель. Перед тим, як ввести їх в ніс, потрібно спочатку очистити порожнину від слизу і корок ватним "гнітом", змоченим у фізіологічному розчині.
Потім не забудьте нахилити голову малюка набік: вліво, якщо ви збираєтеся закапати краплі в праву ніздрю, і вправо, якщо в ліву. Приготуйтеся до того, що вам доведеться тримати ручки, а іноді й ніжки дитини.
Що стосується вушних крапель, пам`ятайте про те, що перед тим, як скористатися ними, препарат потрібно зігріти до температури тіла.
Час прийому
Успіх лікування багато в чому залежить від того, чи дотримується мама призначений лікарем час прийому препарату. Відступивши від встановленого терміну, ми можемо вплинути на його лі- кувальний ефект. Наприклад, є ліки, які потрібно давати до їжі, тому що їжа може послабити їх дію.
До таких засобів відносяться бактеріофаги - "коктейлі" з мікроорганізмів, що володіють влас- тивістю знищувати своїх шкідливих "родичів", препарати, що нормалізують мікрофлору кишечника.
Під час або після їжі призначають пити ферментні, протиалергічні, протиглисні засоби, вітаміни, ос- кільки перші повинні допомагати засвоєнню їжі, а всі інші подразнюють слизову оболонку шлунка.
...і найпоширеніші помилки
Кажуть, вдалий початок - це половина успіху будь-якого бізнесу. Сперечатися не доводиться, і, якщо ви - новоспечена мама, постарайтеся твердо освоїти науку годування вже з перших днів.
Захворіла мама
Чи варто продовжувати годувати малюка? Переривати годування грудьми варто тільки у випадку серйозного нездужання. Легкі сезонні ГРВІ до них не належать, хоча тут треба зробити одну обмовку. Продовжуйте годувати дитину, якщо ви боретеся з хворобою без допомоги ліків. У списку дозволених препаратів - лише парацетамол та ібупрофен.
А раптом малюк теж захворіє?
Не турбуйтеся про те, що можете заразити малюка: грудне молоко містить велику кількість антитіл, які захищають його від інфекцій. Крім того, на час годування бажано носити чотиришарову маску, проклавши між її шарами часникову масу.
У крайньому разі, якщо молода мама сильно застуджена, в перші "гострі" дні хвороби вона може годувати дитину зцідженим молоком. Тільки майте на увазі, що відбирати від грудей, нехай і на час, варто лише малюків від 3 місяців.
Дітей молодшого віку буде важко прилучити до грудей знову: вони швидко звикають до легкого життя, коли молоко не треба здобувати висмоктуючи з грудей: воно ніби саме ллється в рот з пляшечки.
Як бути, якщо я повинна приймати ліки?
Майже всі препарати проникають у грудне молоко, а значить, потрапляють в організм малюка. На жаль, навіть невеликі дози ліків можуть спровокувати у немовлят алергію, адже очисна система крові і механізми виведення назовні продуктів обміну речовин працюють у них поки не дуже добре.
Тому, якщо молодій мамі треба приймати хімічні препарати, робити це краще відразу після годування. А якщо мова йде про небезпечні для малюка засоби, варто зробити перерву, підтримуючи вироблення молока з допомогою молоковідсосу.
....і найпоширеніші помилки
"Якщо ліки одного разу допомогли моєму малюку, їх можна дати йому знову". Уявіть собі таку ситуацію: дитина застудилася і почала кашляти.
Лікар прописав мікстуру, за допомогою якої малюк пішов на поправку. Ситуація повторилася, і мама вирішила дати йому ті ж саме ліки. Але кашель у дитини не пройшов і став сильнішим. Довелося викликати лікаря, який виявив у нього коклюш - хвороба, викликана інфекцією, а значить, мік- стура від кашлю йому була не потрібна.
"Ліки, які допомагають мені, допоможуть і моїй дитині".
Знову приклад: затримка стільця трапляється у малюків досить часто, причиною тому є не порушення в роботі системи травлення, як це буває у дорослих, а особливості дитячого організму. Про- носні, які беруть у такій ситуації батьки, не тільки не поправлять справи, але нашкодять дитині.
"Немає нічого страшного в тому, якщо я трохи відступлюся від призначеної лікарем схеми прийому ліків".
Треба бути фахівцем, щоб представляти наслідки таких порушень. Багатьом з нас добре знайомий препарат Імодіум (Janssen Pharmaceutica) - він допомагає при розладах травлення. Так от, його можна приймати стільки разів, скільки у малюка трапиться рідкий стілець. Продовження лікування викличе запор, з яким буде важко впоратися.
"Щоб збити температуру у дитини, жарознижувальне потрібно давати йому частіше".
Найбільш безпечними для малюків зараз визнані два препарату - парацетамол (Panadol, SmithKline Beecham; дитячий Эффералган, UPSA) та ібу- профен (Нурофен, Boots Healthcare).
Через 30 хвилин після прийому жарознижуючого температура у дитини зазвичай знижується на 1-1,5 °С. Якщо вона підніметься знову, дати дитині препарат можна буде тільки через 4-6 годин.
"У малюка почався нежить - треба закапати йому краплі".
Доведено: судинозвужувальні краплі не допомагають дітям, їх носові ходи ще занадто вузькі, і, навіть якщо ліки знімуть набряк слизової, дихати дитині легше не стане.
"Ліки можна змішувати - так їх зручніше давати".
Різні препарати впливають на дію один одного, що може призвести до несподіваних результатів.