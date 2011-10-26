Як розпізнати дитину-аутиста за зовнішнім виглядом

Дослідники встановили відмінність між рисами обличчя здорової дитини та дитини-аутиста.

Всі частини тіла і органи розвиваються в тісному взаємозв`язку, впливаючи один на одного. Це стосується також мозку та обличчя: давно відомо, що особливості формування мозку можуть згодом знайти відображення в рисах обличчя. Причому це стосується не тільки ембріонального розвитку: навіть через багато років після народження певний неврологічний дефект може змінити зовнішність.

Вчені з Університету Міссурі (США) задалися метою перевірити, чи можна розпізнати дитину-аутиста по зовнішності. У дослідженні взяли участь 64 хлопчика з аутизмом і 41 звичайна дитина 8-12 років. Для кожного з них була побудована 3D-модель голови, яку потім картували по 17 точках. Ці точки позначали певні ключові позиції на обличчі, зокрема куточок ока або ширину підносового жолобка. Після цього лицеву геометрію аутистів порівнювали з нормою.

Як стверджують автори, які відзвітувалися про виконану роботу в журналі Molecular Autism, риси обличчя в аутичних дітей дійсно мають деякі загальні ознаки, що відрізняють їх від дітей здорових. У них трохи ширше розкриті очі і більш широка верхня частина обличчя, щоки, ніс і взагалі середня частина обличчя відносно короткі, не витягнуті, вони відрізняються більш широким ротом і подносовим жолобком. Крім того, вченим вдалося встановити деякі ознаки, що відрізняють дітей з різними видами аутистичних розладів і з різною симптоматикою. Так, дітей, у яких домінують проблеми з мовою, можна по обличчю вирізнити від тих, у кого яскравіше виражений повторюваний репертуар поведінки.

Знання того, як аутизм відбивається на формуванні особистості, здатне підказати, в яких зонах він ховається. А це, в свою чергу, окреслить коло імовірних причин розладів і сприятиме у підпорі ефективної (лікарської або психологічної) терапії. По обличчю можна буде сказати, як і якими темпами має розвиватися хвороба.

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