Православні лікарі - проти сурогатного материнства

Наприкінці минулого тижня делегати III Всеросійського з`їзду православних лікарів звернулися до керівництва країни з пропозицією про заборону сурогатного материнства та ЕКЗ для самотніх жінок. Текст звернення опубліковано на сайті Синодального відділу по церковній добродійності та соціального служіння Російської Православної Церкви.

Учасники з`їзду заявили, що «з метою підтримки інституту сім`ї, материнства і дитинства» необхідно, зокрема, заборонити сурогатне материнство - методику, що дозволяє вирішити проблему невиношування. (При цьому запліднені яйцеклітини пацієнтки переносяться в організм іншої жінки).

Крім того, православні лікарі, які підписали звернення, вимагають визначити статус людей, які мають право на допоміжні репродуктивні технології, наступним чином: «На застосування допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) мають право чоловік і жінка, які перебувають у шлюбі, за наявності діагнозу безпліддя і обопільної добровільної згоди на медичне втручання ». З цього випливає ще один пункт звернення про те, що самотні жінки не мають права на ЕКЗ, оскільки це буде порушенням прав дитини на батька.

На сьогоднішній день сурогатне материнство є офіційно дозволеної процедурою в Росії. Крім Основ законодавства РФ про охорону здоров`я громадян, воно регулюється також Сімейним кодексом, законом «Про акти громадянського стану» та наказами Міністерства охорони здоров`я Росії. Особи, які не перебувають у шлюбі, можуть вдатися до програми сурогатного материнства. За свідченням експертів, скористатися послугами сурогатної матері або пройти процедуру ЕКО може і самотня жінка.

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