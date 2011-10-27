Протипухлинні властивості волоських горіхів

Учені університету Маршалла (США) провели експеримент щодо впливу волоських горіхів на лабораторних гризунів. Вагітних самок мишей годували волоськими горіхами і продовжували давати їм горіхи під час годівлі. Таким чином, мишенята одержували горіхи протягом усього розвитку.

Експеримент показав, що горіхова дієта допомагає знизити ризик раку молочної залози в 2 рази. Причому, якщо пухлини в гризунів і з`являлися, то виявлялися незлоякісними.

Ґрунтуючись на результатах, професор Елейн Хардман рекомендує жінкам уживати по 50–55 грам волоських горіхів у день.

Про антиракові властивості волоського горіха вчені вже говорили. Торік дієтологи з Департаменту харчування в Америці довели, що волоські горіхи сповільнює ріст ракової пухлини на простаті в мишей і впливають на гени, відповідальні за контроль росту пухлини й метаболізм, пише zdr.ru.

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