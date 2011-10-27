Чим корисна перловка

Тим, хто любить перловку, брак вітамінів не загрожує - у перловій каші присутній практично весь необхідний набір корисних речовин. Є в ній і вітаміни групи В (відповідають за злагоджену роботу нервової системи, гарне волосся й чисту шкіру), і вітамін А (потрібний для гарного зору й захисту від інфекцій), і вітамін Е (запобігає передчасному старіння), і вітамін D (робить міцними кістки й зуби). Крім того, у перловій крупі дуже багато мікроелементів - у її складі є й залізо, і кальцій, і мідь, і йод. Але головне багатство перловки - фосфор, по його вмісту перлова крупа майже у два рази перевершує інші злаки. Фосфор не тільки необхідний для нормального обміну речовин і гарної роботи мозку, але й вважається «головним мікроелементом для спорстменів», адже саме фосфор забезпечує швидкість і міць м`язових скорочень.

Ще одне достоїнство перлової крупи - лізин. Ця амінокислота має противірусну дію, особливо відносно мікробів, що викликають герпес і гострі застудні інфекції, підтримує життєвий тонус і зберігає здоровим серце.

Для того, щоб одержати смачну й корисну перлову кашу, крупу потрібно з вечора замочити в холодній воді. Ранком залийте крупу водою або молоком, доведіть до кипіння, і варіть на повільному вогні (вода) або водяній лазні (молоко), до м`якості зерен (біля півтори годин). Відмінним варіантом стане томління в духовці 15-20 хвилин наприкінці готування (краще буде при цьому додати небагато масла).

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