Хто ж із жінок не любить вертітися перед дзеркалом? Але вчені не радять занадто довго милуватися на свою красу.

Американські дослідники одного з нью-йоркських інститутів протягом 15 років вивчали вплив дзеркала на людський організм за допомогою надчуттєвого магнітнохвильового детектора.

Виявилося, що ті, хто проводить занадто багато часу перед дзеркалом, особливо дивлячись собі в очі, через якийсь час починають почувати утому і навіть погіршення пам`яті.

Детектор показав, що дзеркала збирають у собі енергію людини, виступаючи так званим «енергетичним вампіром». Процес відбирання енергії наступає через три хвилини разглядання себе в дзеркало.

Правда, погіршення загального стану - ще не єдиний недолік. Учені довідалися, що дзеркало може привести до передчасного старіння шкіри.

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