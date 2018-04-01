Хламідіоз і хламідії - у чому небезпека?
Останнім часом словосполучення "лікую хламідіоз" і "діагностика хламідіозу" є неодмінними атрибутами сторінки оголошень в будь-який газеті...
Останнім часом слова хламідії і хламідіоз трапляються все частіше, а словосполучення "лікую хламідіоз" і "діагностика хламідіозу" є неодмінними атрибутами сторінки оголошень в будь-який газеті.Тим не менш, поширеність і широке використання зазначених термінів зовсім не говорить про те, що хоч хто-небудь з хворих толком розуміє, що він хворий, хто такі хламідії, де вони були і раніше, звідки взялася ця напасть.
Для початку розповімо про те, що з себе хламідії представляють. Отже, це такі мікроорганізми, які за дуже багатьма своїми властивостями схожі на бактерії (наприклад, мають клітинну оболонку), але за розмірами вельми близькі до вірусів. Ще одна дуже важлива особливість хламідій в організмі людини або тварини вони знаходяться всередині клітин - в точності як віруси.
Коротше кажучи, хламідії - унікальні мікроби, це не віруси, бактерії; хламідії - вони хламідії і є. Їх найважливіша особливість - унікальний спосіб життя, унікальний цикл розвитку, який не має в природі аналогів - спочатку в клітці утворюються великі незрілі утворення, які не володіють ніякими інфекційними властивостями.
Але в міру свого розвитку вони зменшуються приблизно в 3-4 рази, набувають інфекційні влас- тивості, руйнують пошкоджені клітини і, виходячи з них, вражають здорові клітини - так і виникає конкретна хвороба.
Хламідії - це не один якийсь мікроб, рід хламідій налічує більше 30 збудників, що викликають безліч найрізноманітніших хвороб. А хворіють цими хворобами люди з незапам`ятних часів, просто успіхи мікробіології дозволили, нарешті, встановити їх (хвороб) справжню причину.
Ілюструючи старовину хламідійної інфекції, слід зауважити, що типові описання хвороб, викликаних хламідіями, є в давньоєгипетських папірусах ХV століття до нашої ери і достеменно відомо - Горацій і Цицерон страждали хламідіозом.
Які ж хвороби викликають хламідії? Різні. Наприклад, орнітоз - хвороба, деяким чином нагадує запалення легенів, але причини її - не всім відомі і стафілококи, стрептококи а саме особливий вид хламідій, виявлений у 132 видів птахів, - диких і дуже диких, домашніх і внутрішньоклітинних (які сидять в клітинах), дуже часто - папуги, голуби, качки, кури.
З інфікованими екскрементами, пухом, пером хламідії потрапляють в людський організм - через рот (якщо не мили руки після збирання курника), або повітряно-пиловим шляхом. Так хвороба виникає.
Ще один поширений носій хламідій - кішки (кошенята). Зараження відбувається при прямому контакті людини зі звіром - за допомогою укусів і подряпин. Спочатку, наприклад, просто подряпина на руці і все. Потім (через пару тижнів) збільшуються пахвові лімфовузли, різко підви- щується температура - це і є особлива хламідійна хвороба, яка так і називається - "хвороба котячих подряпин".
І орнітоз, і хвороба котячих подряпин - це так звані зоонозні хламідіози (термін "зоо-", в принципі, зрозумілий - звірі у всьому винні). Але є хламідіози антропонозні, тобто, чисто людські. Найвідомішою, найнебезпечнішою і найпошире- нішою хворобою є трахома - хронічна хвороба очей, при якому уражаються кон`юнктива і ро- гівка.
Більшість читачів, можливо і не чули такого слова, але трахома дуже широко поширена в багатьох країнах Південної Америки, Африки, Азії. Кількість хворих - не менше 400 мільйонів, а в деякі роки кількість осліплих із-за трахоми досягає 20 мільйонів чоловік! До речі, в СРСР трахоми в деяких районах було багато, але як масова хвороба вона була ліквідована до кінця 60-х років і зараз зустрічаються лише поодинокі випадки.
Три перераховані хвороби - хоч і зустрічаються в нашій країні, але масового інтересу широкої читацької аудиторії не викликають, тому що рід- кісні. Хоча, якщо зізнатися чесно, орнітоз зустрічається значно частіше, ніж діагностується. І ось чому.
На щастя, хламідії, на відміну від вірусів, чутливі до дії антибіотиків, але далеко не всіх. Так, наприклад, найбільш поширені антибіотики групи пеніциліну (ампіцилін, оксацилін) або цефалоспорини (цефазолін, цефалексин) не діють на хламідії взагалі, а тетрациклін і еритроміцин діють і дуже непогано.
Захворіла птахівниця тітка Маша запаленням легенів, призначили пеніцилін - ніякого ефекту, призначили тетрациклін - погладшала. Тепер ро- зуміємо, що, швидше за все це був орнітоз, але яка тітці Маші різниця - вона не вчений, їй не діагноз важливий, а кінцевий результат.
Тим не менш, інтерес до хламідіозу стрімко зростає, і причина тому - особливий варіант хвороби, що отримав назву урогенітальний хламідіоз.
Урогенітальний хламідіоз - хвороба, яка пере- дається статевим шляхом, буває вона гострою і хронічною, а симптоми її найрізноманітніші. Зро- зуміло, що якщо мова йде про запалення органів сечостатевої сфери, то симптоматика буде від- повідною - і біль при сечовипусканні, і виділення, свербіж і різні запалення, що виявляються при ультразвуковому дослідженні (простати у чоло- віків, аднексити у жінок і т. д.).
Але!!! Симптомів, що дозволяють із упевненістю сказати: це хламідіоз - не існує. Велика кількість інших мікробів - від всім відомого гонокока до загадкової уреаплазми - можуть викликати хвороби і симптоми, які не відрізнити від хламідіозу.
Урогенітального хламідіозу стало багато, якщо не сказати дуже багато. Але його не стало більше, ніж було. Його просто навчилися діагностувати. Хламідію взагалі важко виявити і виростити - вона не росте на звичайних мікробіологічних середовищах, їй для зростання подавай винятково живі клітини.
Тому доводити, є хламідія чи ні - дуже довго і дуже дорого. Зараз з`явилися так звані діаг- ностикуми, здатні не вирощувати хламідію, а відповідати на два питання: є в організмі хламідія чи ні і є чи немає антитіла до хламідій (тобто особливі клітини, що виробляються організмом у відповідь на проникнення хламідії).
Повернемося до питання "стало багато". У США, наприклад, щорічно діагноз урогенітального хла- мідіозу встановлюється 3 млн. разів, а в Англії - 70 000 разів. Скільки таких хворих у нас - не знає ніхто. Діагностикуми досить дорогі, вітчизняна промисловість не випускає, отже, діагноз хла- мідіозу можна встановити лише тому, хто має можливість і бажання заплатити за діагностикум.
Деякі принципові моменти, які, тим не менш, важливо знати.
•Природного (вродженого) імунітету до хламідій не існує. Будь-хто, кому в організм хламідія потрапила, має досить високий ризик захворіти. Перенесене захворювання не забезпечує іму- нітету - коротше кажучи, хворіти можна скільки завгодно разів.
•Все, що ви раніше чули про способи зараження венеричними хворобами, має саме пряме від- ношення до хламідіозу. Найбільш схожі - і симптоми, і шляхи зараження, і наслідки при від- сутності правильного лікування - хламідіоз і гонорея.
•Більшість провідних фахівців з венеричних хвороб вважають: якщо є симптоми гострого уретриту (часте, болісне сечовипускання) і не виявлено гонокок (збудник гонореї) - ймовірність хламідіозу 70% і вище.
•Гонокок і хламідія - суцільно і поруч живуть разом, викликаючи уретрити та інші хвороби се- чостатевої сфери, навіть зараження дуже часто відбувається одночасно.
•Що робити, щоб не захворіти на урогенітальний хламідіоз? Самий надійний спосіб - виключити статеве життя, але багатьма він розглядається як неприйнятний. Але обмеження кількості статевих партнерів + презерватив - досить надійні шляхи профілактики.
•Що робити якщо захворіли: звертатися до фахівців, кількість препаратів, якими хламідіоз успішно лікується, досить велика.
•Лікуватися одному - марна трата коштів. Якщо у вас є постійний статевий партнер - дружно лі- куйтеся разом.
•Досить часто діагностикуми вказують на наявність хламідій, але жодних клінічних симптомів при цьому немає. Ні в одному з медичних посібників немає чіткої відповіді на запитання: що в цьому випадку робити? Дос- лідження в області хламідійної інфекції найактивнішим чином тривають, а вивчення хламідіозу включено в програму пріоритетних завдань Всесвітньої Організації Охорони Здоров`я. Швидше за все, якщо ви не монах (черниця), лікуватися все-таки треба - відсутність ознак хвороби у конкретної людини не дає підстав для того, щоб піддавати ризику зараження інших.
•Якщо урогенітальний хламідіоз не лікувати, він здатний викликати досить серйозні ускладнення і у чоловіків, і у жінок; імпотенція при цьому виникає рідко, але безпліддя часто.
•Головне. Хламідіоз не трагедія, а неприємність. Від хламідіозу не вмирають. Хламідіоз ліку- ється. Але і до свого здоров`я, і до реко- мендацій лікаря слід ставитися з повагою - і вибір антибіотика, і призначення препаратів, що стимулюють імунітет, і терміни лікування і про- філактика повторних заражень - все це не так просто, як може здатися на перший погляд, але й не настільки складно, щоб рвати на собі волосся і сумно прощатися як з життям взагалі, так і з статевим життям зокрема.
Євгеній Комаровський