Населення Землі на кінець жовтня становитиме 7 млрд осіб

Вже на кінець жовтня населення Землі становитиме 7 млрд. чоловік.

Про це йдеться у доповіді Фонду Організації Об`єднаних Націй в області народонаселення (UNFPA), представленій сьогодні в Лондоні, передає РІА «Новости».

Чисельність населення Землі на 2100 рік перевищить 10 млрд. чоловік, а можливо, наблизиться до 15 мільярдів у випадку, якщо народжуваність у світі дещо збільшиться.

«У разі невеликого збільшення народжуваності, особливо в густонаселених країнах, ці цифри можуть бути вищими: 10,6 мільярда на 2050 рік і понад 15 мільярдів – на 2100", - зазначається у доповіді.

У дослідженні йдеться про те, що зростання добробуту, доступність освіти і популяризація методів контрацепції сприяють зниженню народжуваності, через що багато розвинених країн стикаються з низьким рівнем заміщення населення

За останні 60 років народжуваність знизилася з 6 дітей на одну жінку до 2,5. На даний час рівень народжуваності лежить у діапазоні від 1,7 дитини на одну жінку в розвинених країнах до 4,2 у тих країнах, що розвиваються.

У звіті UNFPA також порушуються такі питання, як проблема працевлаштування молоді з бідних країн, екологічні проблеми, пошук балансу між міським і сільським населенням і проблеми міграції.