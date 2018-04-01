”Нажимайте” на фрукти місяця - персики й абрикоси!

Вони допомагають схуднути, лікують від недокрів`я, укріплюють очі та омолоджують шкіру.

Зараз у розпалі урожай абрикосів і персиків. Ці фрукти-родичі: вони разом з`являються, дуже схожі за складом і обидва прийшли до нас зі Сходу. Там вони вважаються символом жіночої краси - хто не чув щирий вигук «дівчина - персик»? Маючи здоровий зовнішній вигляд, абрикоси-персики подарують здоров`я й вам.

ЩО КОРИСНОГО В СОЛОДКІЙ ПАРОЧЦІ?

1. Свіжі стиглі абрикоси й персики містять багато клітковини і мало калорій, завдяки чому є їжею для всіх, хто хоче схуднути і вивести токсини. Ефект посилюється завдяки вітамінам B1, В2 і ферментам, що прискорюють обмін жирів і вуглеводів.

2. Ці фрукти - чудове джерело бета-каротину - антиоксиданту, який перешкоджає розвитку раку й захворювань серця, печінки і очей (особливо катаракти).

3. Надзвичайно багаті залізом, завдяки чому цінуються при лікуванні людей, котрі страждають недокрів`ям. Їх потрібно їсти жінкам у критичні дні, щоб швидше оговтатися від крововтрати.

4. Значна перевага абрикосів і персиків - у підвищеному вмісті калію. Всі знають, яка корисна для серця курага, чомусь забуваючи, що це лише сушена абрикоса.

5. Завдяки високому вмісту фосфору і магнію фрукти солодкої парочки покращують пам`ять і підвищують працездатність, позитивно впливають на судини мозку, допомагають витримувати нервово-емоційні перевантаження.

6. Абрикосово-персикове пюре (пропустити через м`ясорубку 100 г м`якоті), нанесене на обличчя і декольте, відновлює суху, втомлену, зморшкувату шкіру, забезпечує її бета-каротином (косметологи називають його «вітаміном краси») і надає їй свіжого вигляду.

7. В обох фруктах багато вітаміну РР, який прекрасно укріплює судини. Тому їх потрібно їсти тим, хто страждає схильністю до утворення синців.

8. Літом ці фрукти (особливо персики) - джерело очищеної рідини, завдяки чому ними можна утамовувати спрагу.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Шкірка персиків і абрикос може бути прихистком для яєць глистів, якщо їх збирають із землі. Тому перед вживанням їх обов`язково потрібно помити гарячою водою. Після вживання персиків потрібно прополоскати рот водою, оскільки кислота, що міститься в них, роз`їдає зубну емаль.

КОМУ ПРОТИПОКАЗАНІ?

У 100 г абрикос і персиків приблизно 11 відсотків вуглеводів, в основному глюкози, тому плоди протипоказані тим, хто страждає на цукровий діабет. У персиках теж багато вуглеводів, але - фруктози більше, яка для діабетиків не шкідлива.

ЯК ВИБИРАТИ?

Персики і абрикоси часто зривають зеленими, щоб вони не виявилися перезрілими і зіпсованими під час «подорожі». Такі плоди навіть при яскравому забарвленні залишаються твердими (тому перед покупкою обов`язково помацайте фрукти), а їх ніжна шкірка легко пошкоджується, оголяючи недостиглу м`якоть – яскраві ознаки того, що це «не ваш» товар. Друга крайність - перезрілий товар. Його легко впізнати за гнилими ділянками коричневого кольору.

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