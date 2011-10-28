Міфи про здоров`я

Існують деякі загальноприйняті переконання, в які більшість твердо вірять, але наука, навпаки, показує, що вони «дещо» неправильні. З цим можна погодитися, можна не погодитися – переконання штука серйозна.

Після того, як поїли солодкого, треба відразу почистити зуби. Це неправда. Як тільки ми поїли солодке, поверхневий шар емалі розм`якшується. Якщо в цей час почистити зуби, можна завдати більше шкоди, ніж користі. Особливо якщо в реакцію з такою «розм`якшеною» емаллю вступає безліч компонентів сучасних зубних паст. Раджу краще почекати півгодини перед тим, як чистити зуби – шкоди за цей час цукор не принесе, а ось зубна щітка – запросто.

Треба довго і ретельно чистити зуби. Частково правда. Основна небезпека такого чищення – можна захопитися і пошкодити емаль зубів. Також при дуже вже тривалому процесі чищення можна пошкодити ясна. Рекомендується чистити зуби круговими рухами щітки максимум дві хвилини.

Якщо їсти багато цукру, можна отримати діабет. Це неправда. Діабет виникає, коли підшлункова залоза перестає в достатніх кількостях виробляти інсулін для підтримки потрібного рівня цукру в крові.

Тому зв`язку між кількістю споживаного цукру і вірогідністю виникнення діабету у здорової людини немає. Тут є тільки одна особливість – найбільш поширений в світі зараз це діабет другого типу (це медична класифікація). При такому захворюванні людина не потребує ін`єкцій інсуліну, захворювання відбувається непомітно, а єдиний його наслідок – ожиріння. Зараз в світі таке захворювання розповсюджується повсюдно. Але поїдання солодкого тільки посилює цей процес, але саме по собі не приводить до цієї хвороби.

Алкоголь нейтралізує дію антибіотиків. Це неправда. Існує безліч препаратів, зокрема антибіотиків, які при змішуванні з алкоголем викликають тільки сильніше сп`яніння. Алкоголь сам по собі шкідливий для здоров`я. Потрібно тільки підкреслити, що доказів шкоди від вживання ліків з алкоголем практично немає.

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