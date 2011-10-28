Щоб робота була у радість...

Задумайтеся, скільки ми працюємо? Скільки безцінних годин свого часу приділяємо проектам, звітам, розробкам... А на відпочинок залишається всього лише два дні. За такий короткий проміжок часу організм не встигає відновитися, тому понеділок - день важкий для більшості з нас.

Як же полегшити трудові будні, щоб робота була в радість? Потрібно правильно організувати своє робоче місце, адже від цього залежить не тільки ваш душевний комфорт на службі, але і саме здоров`я.

Містер Стіл

Важлива категорія придатності столу для роботи - так звана робоча зона. Висота робочого стола повинна бути близько 70-75 см. Столешниця не повинна бути вузькою і маленькою, щоб на ній можна було розмістити необхідні для роботи матеріали. Така глибина стола дозволить повністю покласти лікті на стіл і уникнути навантаження на кисті рук.

Для тих, хто працює на комп`ютері, розроблена спеціальна підставка під монітор, контейнер для системного блоку, висувна полиця під клавіатуру. Клавіатура повинна розташовуватися за 10-15 см. від краю столу.

Задня частина монітора дає найбільше випромінювання, тому повинна бути закрита перегородкою.

Папери і документи, які не знаходяться в роботі, повинні бути прибрані на полиці або стелажі для документів, які можуть розташовуватися в декількох кроках від робочого столу.

Захищайтеся!

Очі втомлюватимуться менше, якщо монітор розташувати на відстані 50 - 60 см від обличчя. Центр екрану повинен знаходитися напроти очей, оскільки, зміщений управо або вліво, він перенавантажує хребет. Освітлення при роботі з комп`ютером повинне бути не дуже яскравим, але і не бути відсутнім зовсім, ідеальне приглушене світло.

Шкідливий пил з монітору не осяде у ваших легенях, якщо до і після роботи ви протиратимете екран злегка зволоженою чистою ганчіркою або губкою. Те ж саме стосується і клавіатури - розсадника мікробів. Тому після роботи за комп`ютером обов`язково мийте руки з милом. Також важливо, щоб в приміщенні, де використовується комп`ютер, щодня проводилося вологе прибирання. Підлогу в офісі краще не закривати ковроліном.

Відомо, що навколо працюючого комп`ютера рівень вологості повітря нижчий за норму, тому прикрасьте робоче місце акваріумом або кулястою вазою. Від двоокису вуглецю і важких іонів, що утворюються в офісному повітрі, захистять кактуси. Поставте на робочому столі одну або дві колючих рослини. І не забувайте почастіше провітрювати кімнату.

Оце посадка!

Стілець, на якому ви проводите довгі вісім робочих годин, повинен мати спинку. Сидіння хай буде в міру жорстким, але зручним. Сидіти потрібно, спираючись на 2/3 довжини стегна, зберігаючи між корпусом тіла і краєм столу не меншого 5 см вільного простору. Не один, а обидва лікті повинні спиратися на стіл - тоді навантаження рівномірно розподілиться на всі групи м`язів. Ідеальна спинка крісла повторює вигини хребта і служить опорою для поясниці. Сидіння злегка нахилите вперед - це розвантажує хребет.

Не виходячи з дому

Правильно організувати своє робоче місце важливо не тільки тим, хто трудиться в офісах, але і тим, хто працює вдома. Від роботи на дивані швидко втомиться спина, а звичка трудитися в халаті вже напевно не сприятиме появі свіжих неординарних ідей і трудовому настрою.

Якщо ви займаєтеся дистанційною роботою і ваш кращий друг і помічник - комп`ютер або ноутбук, це не означає, що домочадці повинні відволікати вас і віднімати час. Щоб ваша робота не пішла нанівець, і ви вчасно встигли зробити задумане, - ось декілька порад:

1. По можливості виділіть для роботи окрему кімнату або хоч би відгородіть частину кімнати під робочий кабінет ширмою або декоративною перегородкою, щоб члени вашої сім`ї і недороблена домашня робота не відволікали вас від справ.

2. Навіть якщо у вас вільний графік роботи, краще все-таки продумати розпорядок дня і старатися його дотримуватися, наприклад, працювати з 9.00 до 18.00 з перервою на обід з години до другу. Інакше велика вірогідність того, що в трудовому пориві ви забуватимете пообідати, "харчуючись" прямо за робочим столом цукерочками і печивом, або навпаки, відлучившись "на хвилинку" помити посуд, виявите гору непрасованої білизни і повернетеся до роботи набагато пізніше, ніж розраховували.

3. Ознайомте ваших домашніх і друзів з вашим графіком роботи і у відповідь на всі прохання типу «зробити невелике генеральне прибирання» («ти ж все одно вдома») або «з`їздити в магазин на іншому кінці міста» пояснюйте, що, не дивлячись на те, що ви працюєтевудома, ви працюєте, а не дурня валяєте.

4. Робіть невеликі перерви кожні дві години. Не забувайте щодня виходити хоч ненадовго навулицю - подихати повітрям і небагато розвіятися.

5. При сидячій домашній роботі прагніть знаходити час на фітнес або хоч би здійснюйте пробіжки і робіть зарядку.

Від правильно організованого робочого місця залежить ваш достаток, кар`єрне зростання, гарний настрій, а головне, здоров`я. Працюйте із задоволенням!

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