Чому жінки живуть довше за чоловіків

Питання тривалості життя цікавить багатьох. Зокрема, чому слабка половина людства живе в цілому довше, ніж сильна, причому в середньому на 5-10 років? Розкрити секрети буття американський журнал Time попросив дослідника Тома Перлса з бостоновского університету і творця сайту LivingToр100.com.

Однією з важливих переваг, якими володіють жінки перед чоловіками, говорить учений, є те, що у жінок пізніше, в 70-80 років, виникають серцево-судинні захворювання, тоді як чоловіки починають ними страждати на 10 років раніше - 50-60 років. Спочатку думали, що причини в гормоні естрогені. Але потім дослідження показали, що швидше за все справа не в ньому, і якщо, наприклад, приписувати жінкам після менапаузи естроген, це може їм тільки нашкодити.

Однією з причин затримки у виникненні серцево-судинних захворювань служить те, що в жіночому організмі в порівнянні з чоловічим міститься менше заліза - особливо у молодих жінок старшого підліткового віку і коли вони тільки починають переходити 20-річний рубіж. І все це через менструації.

Річ у тому, що залізо викликає в клітинах реакції, в результаті яких з`являється шкідливі для організму вільні радикали. Ці радикали шкодять клітинним мембранам і ДНК, що веде до старіння клітин.

Фактично, в людській дієті червоне м`ясо є основним джерелом заліза. Ось, чому бути вегетаріанцем, можливо, корисно. Одне з досліджень в Нідерландах показує, що в одному з регіонів під назвою Лейден, де жителі не вживали в їжу червоне м`ясо, у них наполовину менше випадків серцевих нападів і інсультів в порівнянні з тими районами, де м`ясо їли.

Одній з інших складніших передумов для більшої тривалості життя у жінок служить те, що у жінок дві хромосоми Х, тоді як у чоловіків тільки одна - у них одна Х-хромосома і одна Y-хромосома. Коли клітини старіють і починають ушкоджуватися, у них є вибір, на кому відігратися - на генах одній або іншої Х-хромосоми у жінок.

У деяких клітинах гени на одній Х-хромосомі активні. У інших, завдяки випадковості, той же самий набір генів в різних варіаціях активніші на іншій Х-хромосомі.

Не треба забувати, продовжує вчений, що у всіх нас ті ж самі гени. Причина, по якій ми розрізняємося, полягає в тому, що у нас виявляються різні варіанти генів, як, наприклад, автомашини різного забарвлення.

Тепер, якщо один набір варіантів надає кращі умови виживання одним клітинам порівняно з іншим набором, тоді клітини з цією перевагою виживуть, тоді як інші відімруть, залишивши за собою більше клітин з генами на тій, що володіє великою перевагою Х-хромосомі.

Тому, у жінок клітини, ймовірно, можуть бути захищені трохи кращим варіантом генів на другій Х-хромосомі. У чоловіків, на жаль, немає такої розкоші і вибору.

Правда, визнає дослідник, до кінця неясно, який може бути від цього ефект. Він знав чоловіків, які завдяки курінню і вживанню спиртного заподіяли жахливу шкоду своєму організму і, проте, дожили до 100 років або навіть перевалили за цей рубіж. Хоча, звичайно, це дуже і дуже рідкісні випадки.

У них, можливо, була правильна комбінація дійсно специфічних генних варіацій, які учені називають "гени, що продовжують життя", - предмет божевільного полювання з боку дослідників.

Інші ж, наприклад, можуть все робити абсолютно правильно в житті і все одно доживати до 80 років або трохи більше. Річ у тому, що вони можуть володіти "хворими генами", генетичними варіаціями, які виявляються для них шкідливі. І деякі з цих "хворих генів" можуть розташовуватися на тій єдиній чоловічій Х-хромосомі.

Це означає, що у жінок, у яких є друга Х-хромосома, здатна компенсувати нестачу, таким чином виникає перевага. Але це - все ще загадка, над якою треба поламати голову, визнає Том Перлс.

Є й інші причини того, чому чоловіки частіше вмирають раніше жінок. Чоловіки в юнацькому віці, і коли їм від 20 до 30 років, проходять через так званий "тестостероновий шторм". Із-за високого вмісту гормону у молодих чоловіків можуть виникати випадки небезпечної поведінки. Вони, наприклад, не пристібаються в автомобілях, споживають дуже багато алкоголю, проявляють агресивність із зброєю. У цьому теж причина вищого рівня смертності.

Іншою сферою, де у чоловіків вища смертність, - це серед схильних до депресій, особливо у немолодих. Вже якщо вони здійснюють спроби самоубивства, то, швидше за все, вони їм вдаються частіше, ніж у жінок.

В цілому приблизно 70% коливань тривалості життя - трохи більше 80 років у жінок і трохи більше 75 у чоловіків в США - ймовірно, можна віднести і до чинників навколишнього середовища: як поводилася людина і що на неї впливало.

Можливо, тільки на 30% ці коливання пояснюються генетикою.

І це, на думку ученого, - хороша новина, оскільки люди можуть багато що зробити для продовження життя і дожити далеко за 80.

Загалом, робить висновок учений, за чоловіками значаться три шкідливі звички, які рідше зустрічаються у жінок - вони більше палять, правда, зараз цей розрив скорочується. Вони вживають більше їжі з високим вмістом холестеролу. І, ймовірно, через це їм гірше вдається справлятися із стресами, заганяючи їх всередину.

І, адже, саме в результаті стресів розвиваються серцево-судинні захворювання.

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