Як кинути курити і не набрати зайвих кілограмів

Багато людей, особливо жінки, бояться кидати палити тільки тому, що ще більше побоюються розповніти. Настільки обгрунтовані їх страхи, розповідає лікар-гастроентеролог Костянтин Льовашов.

"Збільшення ваги після відмови від куріння - це не обов”язково. У когось вага взагалі ніяк не міняється, хтось додає декілька кілограмів, а хтось худне. В середньому збільшення ваги складає від 2 до 4-х кг за рік, і лише 4% людей, що кинули палити, набирають 9 і більш кілограм.

Перш за все, це пов`язано з тим, що майже у всіх курців унаслідок тютюнової інтоксикації розвивається гастрит. У більшості він протікає практично безсимптомно, проте секреція шлункового соку постійно понижена й через атрофії слизової оболонки шлунку гірше засвоюються поживні речовини.

Саме тому багато курців навіть при повноцінному харчуванні страждають астенією, а просто – тобто стають надто худими, блідістю, авітамінозом. Але як тільки вони кидають палити, слизова обоонка шлунку відновлюється вже через декілька днів, так само як і секреція шлункового соку.

Людина, яка кинула палити, не тільки відчуває підвищений апетит, але й її шлунок починає засвоювати їжу. Все це і створює передумови до збільшення ваги.

Щоб цього не відбулося, слід в перші місяці після відмови від куріння збільшити в раціоні частку овочів і фруктів, більше пити рідини і навантажити себе фізично. Можна на декілька тижнів перейти на дробне живлення – їсти по 4-5 разів на день, але малими порціями.

Їжте поволі, ретельно пережовуючи їжу, одержуйте задоволення не від кількості, а від якості і смаку їжі. Після чергового проковтування витримуйте паузу в декілька секунд. Через місяць ваш організм адаптується до нових умов і ви зможете повернутися до колишнього режиму харчування без ризику потовщати.

"Правда.Ру"

