Кількість жертв землетрусу в Туреччині збільшилася

Кількість жертв землетрусу в турецькій провінції Ван станом на ранок п`ятниці збільшилася до 570, передає РІА «Новости».

2 тисячі 555 осіб постраждали, повідомив урядовий Департамент з питань надзвичайних ситуацій.

Раніше повідомлялося про 550 загиблих і 2,3 тисячі постраждалих.

Землетрус магнітудою 7,2 відбувся в провінції Ван 23 жовтня. Місцеві сейсмологи того ж дня повідомили, що кількість загиблих у результаті стихійного лиха може становити від 500 до тисячі людей.

Рятувальні роботи в районі стихійного лиха на південному сході Туреччини тривають. У п`ятницю вранці рятувальники визволили з-під завалів хлопчика, стан його здоров`я задовільний, повідомляє місцеве телебачення.

Загалом на даний час врятовано 187 осіб, йдеться в повідомленні турецького департаменту НС.

У ньому наголошується, що в рятувальних роботах задіяно понад 4 тисячі рятувальників, медичну допомогу місцевим жителям надає близько тисячі лікарів. У районі землетрусу, де зруйновано близько 3 тисяч будинків, встановлено 34,5 тисячі наметів. Частина з них надійшла з-за кордону.

Департамент також повідомляє, що з моменту недільного землетрусу - найсильнішого за останні роки в Туреччині - до 9.30 місцевого часи (10.30 мск) 28 жовтня зареєстровано 1,1 тисячі підземних поштовхів різної магнітуди, зокрема шість поштовхів магнітудою 5 і 6.