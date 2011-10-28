Від навушників можна оглохнути - медики

Виявляється, від навушників оглухнути можна. Дані британських медиків і сумна історія 29-річного Тома Уїлкинсона підтверджують цей факт.

До жаль, Том — далеко не виняток, а типовий представник свого покоління. Ходить на дискотеки і концерти, сидить в кафе і ніколи не розлучається зі своїм плеєром. Причому музика завжди грає настільки голосно, щоб повністю заглушати звуки навколишнього світу. Врешті-решт хлопець почав помічати дзвін у вухах, що з`являється кожен вечір і проходить до ранку. Але поступово дзвін став постійним — ось тоді Уїлкинсон і пішов до лікаря.

Як показав огляд і декілька аналізів, хлопець одержав перманентне пошкодження клітин вуха, викликане інтенсивною зовнішньою дією. Вилікувати такий стан неможливо, єдиний вихід — навчитися не помічати настирливий шум. Але це ще не все. Швидше за все, бурхлива молодість Тома відгукнеться йому передчасним розвитком глухоти, говорять лікарі. Хоча ця недуга спіткає кожного з нас — до старості якість слуху падає, і це природний процес, — постійна дія гучного звуку може значно наблизити його розвиток. Причина проста: із-за шумової дії в нашому вусі відмирають волоскові клітини, що відповідають за передачу звукового сигналу в мозок. А способу відновити ці клітини медицина поки не знайшла.

Зараз, до речі, середній вік глухоти почав падати. Раніше критичний відлік починався з 70 років, тепер ця цифра може дійти мало не до 55. А все тому, що молоді люди добровільно піддають свій слух небезпеці, відвідуючи бари і клуби, а головне — захоплюються навушниками. В першу чергу це, звичайно, стосується популярних нині MP3-плеєрів, які зробили можливість прослуховувати музику практично без обмежень. Динаміки деяких плеєрів дозволяють відтворювати звук з частотою близько 105 децибел, а для того, щоб завдати шкоди людському вуху, достатньо всього 85. Ще один чинник ризику — захоплення комп`ютерними іграми: граючи, хлопці надягають навушники, щоб краще чути віртуальні постріли і вибухи, і тим самим підставляють під удар свої барабанні перетинки.

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