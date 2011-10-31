Кількість жертв землетрусу в Туреччині зросла до 596 людей

Кількість жертв землетрусу в провінції Ван на південному сході Туреччини через тиждень після стихійного лиха зросла до 596 людей, постраждали більш як 4,1 тисяча, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на урядовий департамент з питань надзвичайних ситуацій.

Раніше повідомлялося про 582 жертви.

Землетрус магнітудою 7,2 стався в провінції Ван 23 жовтня. Місцеві сейсмологи того ж дня повідомили, що кількість загиблих у результаті стихійного лиха може становити від 500 до тисячі чоловік.

Загалом на цей час врятовано 188 людей, відзначає турецький департамент.