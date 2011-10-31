Чим корисний гранат

Гранат має мало калорій і багато біологічно активних речовин, тому його радять їсти при порушеннях обміну речовин, зокрема, надмірній вазі та ожирінні.

"Коли втрачається вага, зайвий жир, що є в організмі інтенсивно потрапляє у кров, а звідти – у печінку. Для попередження накопичення жиру у печінкових клітинах, потрібно вживати продукти, які мають жовчогінну та захисну дію. Це гранат.", - каже лікар-дієтолог із Києва Оксана Скиталінська. Вона радить пити гранатовий сік тричі на день у розведеному вигляді. Його денна норма – 1 плід, або пів склянки соку, розведеного водою.

Тим, хто страждає від гастриту та запалення підшлункової залози, із цим соком треба бути обережним. Він може нашкодити. Починайте пити гранатовий сік невеликими порціями і слідкуйте за самопочуттям.

"Цей унікальний плід, ніби компактна аптечка, наповнена ліками від багатьох хвороб. Гранат має виражені антимікробні властивості, містить багато вітаміну С та флавоноїдів, які є потужними антиоксидантами. Це робить плід цінним при лікуванні сезонних простудних та інфекційних захворювань. При вживанні соковитого насіння плоду чи свіжого соку знешкоджуються віруси, мікроби та бактерії"

Гранат важливо вживати любителям ковбасних виробів та копченостей, в яких багато нітратів. Плід здатен пригнічувати утворення у шлунку канцерогенної речовини – нітрозаміну.

Сік зменшує негативні наслідки стресів, попереджує розвиток катаракти, позитивно діє при подагрі, при жовчнокам`яній хворобі.

Гранат також багатий на залізо. Тому його корисно вживати при анемії, особливо дітям і вагітним. Його обов`язково слід розводити водою у пропорції 1:1.

Гранат активно використовують у східній та південній кухнях. З нього готують соуси для м`яса, птиці та риби. Продукти також маринують у кислому гранатовому соці. Від того вони стають м`якшими і легко засвоюються.

"Цю властивість гранатового соку варто взяти до уваги, оскільки попереднє маринування скорочує час термічної обробки. Це збереже цінні вітаміни.

Але що стосується використання відвару шкірки граната, то більше 1 столової ложки на 1 прийом не рекомендую. Через вміст токсичних речовин."

gazeta.ua