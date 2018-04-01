Як вибрати правильне взуття для дитини?
Ортопеди б`ють тривогу: до 60% випадків плоскостопості у дітей пов`язано саме з неправильно підібраним взуттям...
Яскраві туфельки, строкаті сандалики, на- рядні черевички - сьогодні на прилавках дитячих магазинів можна знайти все! Здавалося б, так просто вибрати взуття, яке і малюкові за розміром підійде, і око радувати буде! Але керуючись при виборі тільки естетичними міркуваннями, ви робите серйозну помилку. Ортопеди б`ють тривогу: до 60% випадків плоскостопості у дітей пов`язано саме з неправильно підібраним взуттям.
Справа в тому, що в перші роки життя кістки і зв`язки у малюків ще дуже неміцні, а їх стопа складається в основному з хрящової тканини і жирового шару. І якщо взуття мале або незручне, стопа дитини легко деформується, адже її остаточне «окостеніння» відбувається тільки в 6-7 років.
До 7-8 місяців маляті досить пінеток або шкарпеток. Взувати малюка в його перші черевички варто не раніше, ніж він почне довго, самостійно і впевнено стояти на власних ніжках. Дітям корисно ходити босоніж по землі, траві, мокрому піску, але не варто довго бігати без взуття по твердих поверхнях. Малюкам до 3-4 років не можна носити шльопанці будь-яких видів, м`які «ганчіркові» капці (особливо на гумовому ходу), вільне або тісне взуття. Навіть домашні капці повинні зовні нагадувати «туфлі».
Ніжку дитини потрібно вимірювати кожні 2-3 місяці. Важливо враховувати, що швидкість росту дитячих стоп в різному віці різна. У 2-3-річному віці стопа збільшується приблизно на 2-3 розміри у рік. Пізніше її зростання сповільнюється: коли дитина починає ходити в дитячий садок, нога виростає на 2 розміри в рік, а в шкільному віці - на 1-2 розміри.
Вибираючи взуття для вашого малюка, зверніть увагу на наступні характеристики:
Фірма і ціна. Дитяче взуття може коштувати недорого, але не повинно бути дешевим. Практично у будь-якого відомого виробника разом з дорогими моделями є моделі «економ-класу». Тому купуйте взуття за будь-яку прийнятну для вас ціну, але тільки відомих Вам фірм, що мають сер- тифікати якості. «Безіменне» взуття може завдати непоправної шкоди здоров`ю вашого малюка.
Матеріал. Найкомфортніші умови для ноги створює взуття з натуральної шкіри: вона розтяжна, пластична, забезпечує доступ повітря і випаровування вологи. Внутрішні поверхні взуття теж повинні бути виготовлені з натуральних матеріалів. В даний час створено безліч високотехнологічних матеріалів (ВТМ), які за якістю і надійністю замінюють шкіру. Тому, якщо ваш сімейний бюджет не дозволяє придбати шкіряне взуття, шукайте виготовлене з ВТМ.
Супінатор. Звертайте особливу увагу на наявність супінатора - одного з головних еле- ментів правильного взуття. Це щільне піднесення на внутрішній стороні устілки висотою до 1,5 см. Коли звід стопи формується, супінатор допомагає підтримувати форму і корегує кожен крок малюка. У корегуючого ортопедичного взуття супінатор може бути жорстким, з пластиковою підставою і дуже високим, але таке взуття потрібно вибирати тільки за рекомендацією лікаря.
Підошва. У якісного дитячого взуття підошва повинна бути еластичною, гнучкою, мати анатомічну форму. Це буде створювати необхідний ефект ходьби босоніж. Важливо, щоб підошва не ковзала і була легкою.
Каблук. Підошва дитячого взуття не повинна бути абсолютно плоскою: при невеликому підйомі п`яти вага тіла рівномірніше розподіляється по стопі. Це позитивно впливає на поставу і забезпечує правильне положення хребта: малюк не човгає, не сутулиться, не завалюється назад і добре тримає рівновагу. На перших черевиках крихти висота каблука повинна складати 5-7 мм, до 2 років - 1-1,5 см. Ідеальний варіант - якщо каблук продовжено на внутрішню поверхню стопи.
Задник повинен бути високим, щільним і су- цільним, без вирізів, швів і складок. Щоб черевик правильно фіксував ступню малюка, вибирайте взуття з достатньо жорстким задником, що має закруглений верх.
Мисок. При щільному заднику мисок може бути відкритим. Слідкуйте, щоб пальчики і стопа дитини були щільно зафіксовані у ремінцях босоніжок. Майте також на увазі, що малюки часто чіпляються ногами за камені, ямки, гілки, тому якщо дитину чекає подорож по «пересічній місцевості», віддайте перевагу туфлям з закритим широким мисом, який допоможе запобігти травмі.
Розмір. Взуття не повинно бути впритул або «на виріст». Оптимальним є варіант, при якому між шкарпеткою черевика і пальчиками дитини залишається близько сантиметра. Враховуйте, що влітку ніжка маляти трохи набрякає і збіль- шується, а взимку порожній простір створює зігріваючий ефект і не перешкоджає руху ноги під час ходьби. Якщо ви купуєте взуття без дитини, попередньо виміряйте довжину її ступні від краю п`яти до кінчика великого пальця. Можете обвести його ніжку на папері, вирізати «викрійку» і взяти її з собою в магазин.
Застібки. Дитяче взуття обов`язково повинно мати регульовані застібки. Липучки, блискавки, пряжки і шнурки дозволяють досягти ідеального прилягання з урахуванням анатомічних особливостей.
Моделі. Взуття має поділятися на домашнє і вуличне. Кімнатні туфельки вибирайте полегшені, максимально закриті, з хорошою вентиляцією.
Ортопеди не рекомендують одягати взуття, що дісталося дитині «у спадок». Розношені туфлі не будуть щільно фіксувати ногу у правильному положенні, а якщо у попереднього власника була деформація стопи, взуття запам`ятає ці особ- ливості і буде нав`язувати їх дитині!
Щоб забезпечити ніжкам вашого малюка не тільки комфорт, але і здоров`я, до вибору взуття слід підходити дуже відповідально, пам`ятайте про це!