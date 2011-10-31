Парацетамол може бути смертельно небезпечний

Одними з найпопулярніших засобів для лікування застуди є препарати, що містять парацетамол. Однак він може бути дуже небезпечним.

У останні дні стало відомо відразу про дві гучні смерті, пов`язані з передозуванням парацетамолу. Дві фізично здорові людини, лікуючись препаратами парацетамолу, померли. Лікарі виписали їм відразу декілька препаратів. до складу яких входив парацетамол. Одержавши подвоєну дозу препарату, організм не справився, що в обох випадках привело до руйнування печінки.

Оскільки багато хто лікує застуду самостійно, безконтрольно купуючи ліки, ризик недотримання дозування підвищується. Люди погано орієнтуються в ліках і п`ють одне - для пониження температури, інше - від кашлю, третє - від нежиті, дуже часто приймають ще і комплексні препарати. У випадку з парацетамолом планка безпеки дуже низька - набагато нижча, ніж для інших ліків.

Фахівці радять уважно читати інструкції до ліків і ретельно дотримуватися дозування. А також пам`ятати, що ліки і алкоголь не сумісні, оскільки спирт у декілька разів збільшує токсичність ліків. Удома краще тримати тільки один препарат, до складу якого входить парацетамол.

newsland.ru