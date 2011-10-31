У Калінінграді народився семимільярдний житель Землі.

Як повідомили УНІАН в Міністерств здоров’я і соцрозвитку Росії, сьогодні, за даними офіційних демографічних прогнозів ООН, населення світу досягло семимільярдної познчки. Оскільки точно факт народження семимільярдної дитини відстежити неможливо, то Фондом ООН угалузі народонаселення було вирішено обрати кілька міст і умовно вважати, що саме там і відбудеться знаменна для всього світу подія. Цими містами стали Калінінград і Петропавловськ-Камчатський.

Головний лікар Калініградського обласного перинатального центру Іван МАРЧУК повідомив, що «пологи проходили нормально, без ускладнень. Вага малюка 3 кг 60 г і зріст 50 см, у сім`ї це третя дитина. Мама і малюк почуваються добре і найближчим часом будуть виписані з центру додому».

Лікарі і спостерігач від ООН зафіксували точну дату появи на світ малюка - 00 годин 02 хвилини. Його батьки наперед обрали ім`я для малюка – Петро. Таким чином 7-мільярдним жителем планети став Петро Олексійович НІКОЛАЄВ.

До Калінінграда вже привезли пам`ятний сертифікат, який підтвердить звання 7-миллардного жителя планети.

Статус семимільярдного жителя планети також одержав малюк, який народився в Петропавловську-Камчатському о 00.19 за місцевим часом. Його вага 3600 г. Пам`ятний сертифікат в урочистій обстановці вручений мамі новонародженого.

Крім того, за даними Російської служби Бі-Бі-Сі, сертифікат семимільярдного жителя одержав новонароджений у Санкт-Петербурзі.

У той же час, французька газета Le Figaro повідомляє, що Філіппіни та Індія теж претендують на 7-мільярдного немовляти.

Місцеві власті столиці Філіппін Маніли вважають, що 7-мільярдною людиною на Землі стала Даннвка Мей КАМАЧО, що народилася незадовго до півночі за місцевим часом. Батьків уже привітали місцеві працівники ООН, які вручили їм в грошовий приз. Батьки витратять гроші на навчання дитини і на відкриття власного магазину.

У той же час, доброчинна організація, що працює в Індії, оголосила, що саме ця країна має повне право вважатися батьківщиною 7-мільярдного жителя планети. На думку представників організації Plan International, що базується у Великобританії, 7-мільярдним жителем планети стала дівчинка на ім`я НАРГІС, яка з`явилася на світ у невеликому населеному пункті в штаті Уттар-Прадеш.

Західні ЗМІ зазначають, що визначення 7-мільярдної людини на нашій планеті – швидше символічний захід, оскільки дуже складно підрахувати, хто нею стала, повідомляє Telegraf.by.