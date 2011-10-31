1-2 шматочки сала треба з'їдати щодня

Столичний дієтолог Владислав Карпенко радить у холодну пору року з`їдати 1-2 шматочки сала щодня. Переконує, що цей продукт підвищує імунітет, додає енергії і прекрасно тонізує.

"Біологічна активність сала у 5 разів вища, ніж олії. Тому взимку цей продукт потрібен для підтримки життєвого тонусу та імунітету. В салі є найцінніша з жирний кислот - поліненасичена арахідонова кислота. Прожити без неї неможливо. Вона входить до складу всіх клітинних мембран і потрібна серцевому м`язу. Без неї не обходяться гормони, імунні реакції та холестериновий обмін. Арахідонова і лінолева жирні кислоти чистять судини від відкладень. Через це сало рекомендують вживати для профілактики атеросклерозу", - сказав він.

"Для підвищення імунітету сало слід їсти з часником. Обидва продукти містять селен. Отримуючи подвійну кількість цього мікроелементу, зміцнюється імунітет", - додав Владислав Карпенко.

Також дієтолог розповів, що за допомогою сала можна худнути.

"Сало містить 88-94 відсотки жиру. За рівнем засвоюваності воно стоїть на одному щаблі з молочними та риб`ячими жирами. Свиняче сало гарно засвоюється і не перевантажує печінку Якщо з`їдати натщесерце кілька шматочків, то швидко відчуєте ситість. Це вбереже від переїдання і допоможе зберегти гарну фігуру", - наголосив він.

Владислав Карпенко порадив перекушувати салом на роботі.

"Найцінніші для організму жири — ті, які плавляться при температурі тіла. Сало очолює цей список. Шматочок сала — прекрасний перекус в робочий час. Воно добре засвоюється і з одного граму дає 9 кілокалорій енергії. Це набагато корисніше, ніж найдорожча ковбаса", - зауважив дієтолог.

gazeta.ua