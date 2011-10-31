Мандарини містять дивовижну речовину

Журнал Diabetes (Діабет) повідомив чудову новину: дивовижну речовину виявили учені з університету в Західному Онтаріо в мандаринах. Нобілетін, флавоноїд, запобігає атеросклерозу, діабету другого типа, а також ожирінню.

Щоб досліджувати цю речовину, учені вивчали її вплив на дві групи мишей. Гризунів годували саме так, як прийнято харчуватися на Заході — з великою кількістю простих вуглеводів і жирів. Тільки перша група тварин була позбавлена такої добавки як нобілетин, а друга її одержувала.

І ось результат: перша група мишей після закінчення експерименту дійшла до стадії ожиріння, у тварин були ознаки, характерні для метаболічного синдрому, включаючи високі рівні глюкози і інсуліну, спостерігалася і жирова інфільтрація печінки. А всі ці прояви — передвісники захворювань серця і судин, а також діабету другого типу.

В той же час друга група мишей завдяки нобілетину показала оптимальний вміст глюкози, інсуліну, холестерину і тригліцеридів в крові, і при цьому набір ваги був досить-таки невисокий. Крім того, речовина, використана як добавка до харчування, не дозволила відкладатися жиру в печінці і стимулювала експресію генів, які відповідають за нормалізацію обмінних процесів в організмі.

Таким чином, базовий захист від ожиріння був забезпечений завдяки нобілетину, що міститься в мандаринах, які раніше не особливо використовували для схуднення.

minuskg.ru