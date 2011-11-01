Помідори – кращі ліки

Якщо у вас проблеми з серцем і судинами, то вам допоможе раціон, багатий помідорами.

Такі дані одержали учені Іллінойського технологічного інституту. Крім того, що томати позитивно впливають на серце та судини, ці продукти ще і зменшують ризик розвитку раку і остеопорозу.

Помідори, як відомо, містять в собі дуже багато лікопіну - могутнього антиоксиданту. На відміну від корисних речовин, що містяться в інших овочах і фруктах, лікопін вирізняється ще більшою біодоступністю навіть після приготування.

Також помідори мають антитромботичний і протизапальний ефект. Це забезпечує захист від декількох видів раку, серцево-судинних проблем, проблем з кістками, пошкоджень шкіри, викликаних дією ультрафіолету, і когнітивної дисфункції.

Також відзначають, що безперечний плюс цих овочів – їх доступність. Помідори дешеві.

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