Помідори – кращі ліки
Якщо у вас проблеми з серцем і судинами
Якщо у вас проблеми з серцем і судинами, то вам допоможе раціон, багатий помідорами.
Такі дані одержали учені Іллінойського технологічного інституту. Крім того, що томати позитивно впливають на серце та судини, ці продукти ще і зменшують ризик розвитку раку і остеопорозу.
Помідори, як відомо, містять в собі дуже багато лікопіну - могутнього антиоксиданту. На відміну від корисних речовин, що містяться в інших овочах і фруктах, лікопін вирізняється ще більшою біодоступністю навіть після приготування.
Також помідори мають антитромботичний і протизапальний ефект. Це забезпечує захист від декількох видів раку, серцево-судинних проблем, проблем з кістками, пошкоджень шкіри, викликаних дією ультрафіолету, і когнітивної дисфункції.
Також відзначають, що безперечний плюс цих овочів – їх доступність. Помідори дешеві.