Сніданок за старовинним рецептом

Незважаючи на те, що легендарна цілителька Хільдегард фон Бінген (1098-1179) жила у середньовіччі - сьогодні її методи лікування знову актуальні.

Хільдегард була далеко попереду свого часу, в якому жила. Вона розробила лікувальну систему з декількох напрямків, яка донині відома як «Хільдергард - медицина». Цілителька надавала великого значення здоровому харчуванню, вважаючи, що продукти володіють цілющою силою.

Особливо пані фон Бінген виділяла спельту - один з видів пшениці. Саме спельта, а не її родичка пшениця, була визнана і оцінена нею.

Каша з спельти має приємний горіховий аромат і неймовірно корисна для дітей, адже білок клейковини, яким особливо багатий цей злак, містить 18 незамінних для організму амінокислот, які не можна отримати з тваринної їжі.

Спельта, крім усього іншого, ідеальна альтернатива пшениці при алергіях.

Одним з найпростіших і найважливіших рецептів Хільдегард фон Бінген вважала сніданок на основі спельти. Для того, щоб приготувати таку страву вам потрібно борошно спельти, вода, 1 яблуко, мед і кориця.

Борошно спельти замішують в холодній воді, помішуючи 5 хвилин, кип`ятять. Яблуко потрібно подрібнити і разом з медом додати в киплячу спельту. Потім дозволити суміші "нудитися" на тихому вогні ще хвилин 10, після чого посипати корицею і подати на стіл.

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