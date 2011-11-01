На сході Китаю стався землетрус магнітудою 5,4, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Національну геологічну службу США. За її даними, епіцентр землетрусу був на відстані 95 км від м.Юнінь, Синьцзян-Уйгурського автономного району. Осередок землетрусу розташовувався на глибині 27,9 км.

Повідомлень про жертви і руйнування наразі немає.