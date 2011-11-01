Як уберегтись від відпрацьованих газів?
Важкі метали...
Про те, що відпрацьовані гази автомобілів дуже шкідливі, вже давно всі знають.
Двигун на бензині викидає в повітря велику кількість оксиду вуглецю, дизельний мотор виді- ляє сажу, крім цього склад газів наповнений продуктами неповного окислення, важкими металами та іншими шкідливими речовинами.
Для прикладу - оксид вуглецю перешкоджає поглинанню кисню кров`ю, оксиди азоту призводять до різних захворювань легенів.
Шкідливі речовини мають властивість накопичуватися в організмі непомітно, а потім різко заявляти про себе, проявляючись у важких захворюваннях.
Автомобільні вихлопи можуть викликати у дітей, що ще знаходяться в материнській утробі, гене- тичні зміни, що сприяють розвитку астми у подальшому.
Що потрібно знати?
•Найменша кількість шкідливих речовин вики- дається автомобілем на швидкості 40-80 км / год. Тому, коли ви їдете по швидкісній трасі, вікна краще закрити і включити систему контролю мікроклімату.
•При стоянці автомобіля краще всього вимкнути двигун. При роботі двигуна на холостому ходу на нерухомому автомобілі з виключеною системою вентиляції і навіть при роботі системи вентиляції та системи контролю мікроклімату на повну потужність, в салон можуть потрапити відпрацьовані токсичні гази.
•Якщо ви змушені їхати з відкритою або не повністю закритою кришкою багажника, наприклад при перевезенні довгомірного вантажу, переконайтеся в тому, що всі вікна закриті і увімкніть максимальну подачу повітря. Це забезпечить інтенсивне надходження свіжого повітря в салон автомобіля. Невеликий надлишковий тиск повітря в салоні буде перешкоджати влученню в нього відпрацьованих газів.
•Не залишайте автомобіль над розкиданим папером, опалим сухим листям, на сухій траві або в інших місцях, небезпечних у пожежному відношенні. Горючі матеріали при контакті з розпеченими елементами системи випуску від- працьованих газів легко можуть спалахнути.
•Нове і справне авто, виробляє менше небезпечних газів. Слідкуйте за станом автомобіля.
•Намагайтеся частіше провітрювати салон ввечері або рано вранці - відкривайте всі вікна при вимкненому двигуні.