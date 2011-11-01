Бангкок йде під воду: затопило храм смарагдового Будди

Вода в столиці Таїланду Бангкоку почала затоплювати центральні райони мегаполісу. У китайському кварталі рівень води в деяких місцях вже сягає 1 м.

Вперше підтоплення розпочалися в Королівському палаці і Храмі смарагдового Будди - двох головних визначних пам`ятках столиці Таїланду, чого ніколи не було в минулому. Напередодні в місті прорвало одну з гребель, повідомляє NEWSru.

Рівень води в річці Чаопрая, що протікає через центр Бангкока побив новий рекорд, передає ІТАР-ТАСС. Як повідомив губернатор міста Сухумбханд ПАРІБАТ, станом на ранок п`ятниці рівень води в річці досяг позначки в 2,47 м над рівнем моря. Це лише на 3 см нижче за висоту гідротехнічних загорож уздовж берегів річки і воріт у шлюзових системах.

До того ж, у Сіамській затоці розпочався прилив. Морська вода на 10-15 м наблизилася до міста, що ускладнює стік води в затоку. Очікується, що через збіг приливу і прибуття до Бангкока величезної маси води з північних і центральних районів країни сьогодні о 18.00 за місцевим часом вода в річці Чаопрая підніметься на 2,65 м над рівнем моря. Це на 15 см перевищує висоту гребель і шлюзів. При гіршому з можливих сценаріїв розвитку ситуації Бангкок виявиться затопленим повністю до ранку неділі.

У четвер і п`ятницю масова втеча городян з 9-мільйонного Бангкока, що йде під воду, спричинила величезні пробки на виїздах з міста і небувале стовпотворіння аеропорту Суванабхумі, що продовжує працювати . Дороги, які ведуть із столиці на північ, північний захід, захід і схід затоплені. У Бангкоку відчувається гострий брак питної води і продуктів харчування.

Кількість жертв найгіршої за п`ять десятиліть повені в Таїланді вже наближається до 400. Статистика не встигає за повідомленнями про загиблих. Від повені в цілому постраждали не менше 3 млн. чоловік. Під водою опинилися практично дві третини Таїланду.