Сиве волосся не можна висмикувати

З кожним роком все більше молодих жінок починають сивіти. Найбільше до посивіння схильні блондинки. Про це кореспонденту Gazeta.ua розповів італійський перукар Джузеппе Ассольві. Він 30 років працює перукарем. В Україні дає майстер-класи з 2007 року. Його називають найпристраснішим перукарем у світі. Стриже під музику. Користується тільки ножицями і електробритвою. Носить довгі чорні спідниці, високі чоботи і чорну бандану на голові.

"У мене подрузі тільки 30 років, а вже доводиться зафарбовувати сиві волоски. Не виривайте сиве волосся. Позбутися сивини таким методом все одно не вдасться. Ще швидше станете сивою. Зараз у салонах краси повно всіляких фарб-кремів, які повертають сивому волоссю натуральний колір. Є препарати, які зафарбовують тільки сиве волосся. Про сивину можна забути на місяць-півтора. Народним методам я вже давно не вірю. Від багатьох швидше можна облисіти, ніж сховати сивину".

Щоб уникнути сивини, треба потурбуватися про здоров`я.

"З появою першого сивого волосся йдіть до лікаря. В організмі точно не вистачає вітамінів А, С, Е. Маю знайомого, якому 70, а він досі чорний, як смола. Має кілька сивих волосин на потилиці. Їх мало помітно. Каже, що сивіти почав у 40, але його мати забороняла йому вискубувати сиве волосся. Може, тому й досі такий темний".

Радить приховувати сивину, зафарбовуючи фарбами під натуральний колір волосся.

"Мілірування уже вийшло з моди. Тонкі пасми різних відтінків на жінці тепер виглядають трохи дивно. Рівномірний природній колір зараз модний як ніколи".

За спостереженням перукаря, людина починає сивіти у тому ж віці, коли посивіли її батьки.

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