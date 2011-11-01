Дієта відновлює нирки за 2 місяці

Допомогти людям, страждаючим від діабету, може низьковуглеводна дієта, яка врятує від відмови нирок.

Серія експериментів показала, що низьковуглеводна дієта з великою кількістю жирів лише за два місяці практично відновлює нирки.

Зазвичай низьковуглеводна дієта - це яйця із вершками, бекон і омлет з маслом, або салат-латук з майонезом.

Група дослідників з госпіталю Mount Sinai в Нью-Йорку розділила мишей, що хворіли на діабет 1 і 2 типу, на дві групи. Одна дотримувалася стандартної дієти з великою кількістю вуглеводів, а інша - кетогенної дієти. Після двох місяців спостережень у мишей з другої групи не спостерігалися ніякі ознаки відмови нирок.

likar.info