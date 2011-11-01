Вчені: щастя продовжує життя

Британські вчені встановили: щасливі і позитивно налаштовані люди живуть довше, повідомляє Daily Mail, посилаючись на висновки фахівців з Лондонського університетського коледжу. "Протягом 5 років дослідники спостерігали за життям 4 тис. осіб у віці 52-79 років. Виявилося: у групі тих, хто говорив, що більш-менш задоволений життям, ймовірність передчасної смерті була нижчою на 35%", - пише журналістка Седі Уайтлокс. На думку вчених, це підтверджує ідею, що позитивна психологія захищає від хвороб та стресу.

Учасники експерименту чотири рази на день фіксували свій рівень задоволеності життям або занепокоєння. Остаточні висновки були зроблені після того, як дослідники зробили поправку на цілий ряд факторів: вік, стать, депресію, наявність певних хвороб і здоровий чи нездоровий спосіб життя респондентів.

Висновки Ендрю Степто і його колег підтверджують більш ранні висновки вчених про те, що оптимізм корисний для здоров`я, а тривожність, депресія і песимізм підвищують захворюваність і вкорочують життя.

Однак Степто підкреслив: це не доказ, що відчуття щастя подовжує життя. Він зробив наголос на важливості позитивних емоцій для літніх людей.

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