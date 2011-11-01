Чим небезпечні італійські оливки

У Росії Росспоживнагляд виступив з офіційною заявою: стало відомо, що у Фінляндії зафіксовано два випадки захворювання на ботулізм. Причиною став продукт "Біооливки, фаршировані мигдалем", що розфасовані у скляні банки, виробництва італійської компанії Societа Cooperativa Agricola GMG a r.l. dei F.lli Gaudiano.

У розпорядженні відомства є факти, які говорять про те, що небезпечна продукція імпортувалася і до Росії під торговою маркою Bio Gaudiano. На оливках проставлений термін придатності - вересень 2012 року. На даний момент виробник відкликає всю продукцію, вироблену в 2010-2011 роках, а Росспоживнагляд вживає заходів щодо виявлення оливок на території країни.

Експерти наголошують: ботулізм - небезпечне захворювання, що викликається Clostridium botulinum, і характеризується ураженням нервової системи. Потрапляючи в організм з харчовими продуктами, водою або іншим шляхом, ботулотоксин, вироблений C. botulinum, вражає мотонейрони передніх рогів спинного мозку. У результаті порушується іннервація м`язів, розвивається прогресуюча гостра дихальна недостатність.

Найчастіше недуга починається з нудоти, блювоти, болю в животі. Пізніше спостерігається метеоризм, запори разом з розладами зору, м`язовою слабкістю, головним болем, підвищенням температури. Потім дають про себе знати вже явні симптоми неврологічних і серцево-судинних відхилень.

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