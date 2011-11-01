Порція "чарівних грибів" змінює особистість людини

Через 45 років після того, як Тімоті Лірі, проповідник наркотичного містицизму, закликав своїх послідовників, хіпі, до розширення свідомості, вчені дійшли висновку, що "чарівні гриби" дійсно змінюють особистість людини - і змінюють на краще, пише The Independent.

Однією дози псилоцибіна, діючої речовини "чарівних грибів", достатньо для того, щоб викликати не тільки галюцинації, але й позитивні зміни особистості, що зберігаються до року, вважають дослідники з Університету Джонса Хопкінса в Балтіморі. Професор психіатрії Роланд Гріффітс, автор дослідження, назвав висновки цієї роботи "безпрецедентними".

Вчені давали 51 дорослого учаснику експерименту псилоцибін або плацебо в ході декількох сесій. Їх просили лежати на дивані з закритими газами і слухати музику з особливим акцентом на "внутрішній досвід". 30 з учасників пережили "містичний досвід", йдеться в статті, після чого підвищилися їхні показники за такою рисою характеру, яку психологи називають "відкритість досвіду". Через рік показники залишилися на тому ж високому рівні. У 21 учасник, що не пережив "містичного досвіду", змін не виявлено.

"Відкритість досвіду" - одна з п`яти основних якостей, яку використовують у психології для опису людської особистості, вона "асоціюється з уявою, художнім сприйняттям, почуттями, абстрактним мисленням і широтою поглядів", - нагадує автор статті Метт Блейк.

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