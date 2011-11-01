У Росії - свинячий грип, першою жертвою став футболіст

Згідно з офіційними даними, першою жертвою високопатогенного свинячого грипу став житель Кубані, пише "Російська Газета". Відомо, що наприкінці минулого тижня в крайову інфекційну лікарню доставили 22-річного чоловіка.

Як з`ясувалося пізніше, хоча хворий не мав серйозних захворювань, що послаблюють імунітет, і був гравцем однієї з місцевих футбольних команд, він не був щеплений від грипу. На даний момент чоловік знаходиться в стані середньої тяжкості.

Медики підкреслюють: раніше свинячий грип вражав переважно пенсіонерів, жінок і дітей, - найбільш вразливі групи. Зараз же інфекція переключилася і на здорових молодих чоловіків. За словами Ірини Воронкової, керівника прес-служби управління Росспоживнагляду по Краснодарському краю, це дуже тривожний факт.

meddaily.ru