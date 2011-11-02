Кому категорично не можна пити каву

Вагітність – серйозний період для жінки, адже вона не тільки чекає малюка, але є з ним одним цілим. Ця істина вже ні для кого не секрет, тому жінкам під час вагітності протипоказані всі шкідливі звички. Але виявляється не тільки це шкідливо позначається на дитині.

Учені з Aarhus Universitet довели, що кава украй шкідлива для вагітних. Дослідники провели спостереження за 88482 вагітними жінками, зареєстроване в Danish National Birth Cohort. При цьому враховувалися і інші шкідливі звички. В результаті дослідження з`ясувалося, що 55,4% зовсім не вживають кави під час вагітності, 31,4% випивають щодня від 1,5 до 3 чашок кави, і вони піддалися ризику переривання вагітності на 3%. А ось 13% вагітних зізналися, що вони випивають від 4 до 7 чашок кави в день і в цій групі ризик спонтанного переривання вагітності склав 33%. Ще гірша картина ризику у 3,4% вагітних, які в день випивали від 8 чашок кави, вони піддалися 59% ризику. Особливо ризик збільшується в другій половині вагітності.

Цікаво, що чай не впливає так на вагітність. Найімовірніше, причина не в кофеїні. На даному етапі дослідження учені намагаються з`ясувати, який же хімічний елемент в каві такий шкідливий для вагітності.

for-health.ru