Чим небезпечні вузькі брюки

Вузькі брюки і джинси не тільки підкреслюють всі достоїнства фігури, але і завдають непоправної шкоди жіночому здоров`ю.

Американські учені склали список небезпечних наслідків носіння вузьких брюк. Першим неприємним «сюрпризом» є проблеми з кровообігом – здавлення судин у паху, ділянці стегон і статевих органів. А порушений кровообіг приводить до підвищеної набряклості і варикозу. Наступною небезпекою є пошкодження шкіри: нерідко вузькі брюки і джинси натирають шкіру, що згодом загрожує зараженням бактеріями, мікробами. Фахівці відзначають, що молочницею найчастіше страждають саме любительки вузьких брюк.

Серед інших неприємностей учені назвали деформацію тіла, пошкодження нервів і всіма ненависний целюліт.

likar.info