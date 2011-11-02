Варення - натомість пігулок

Взимку-навесні нам всім не вистачає вітамінів. Тому не дивно, що ми тоді відчуваємо себе млявими і частенько хворіємо на застуди.

Підтримати імунітет допоможе такий рецепт. Узяти 0,5 кг журавлини (можна замороженої) і розім`яти її. Подрібнити склянку ядер волоського горіха, 2–3 зелених яблука зі шкіркою нарізати кубиками. Все змішати, додати 0,5 склянки води і 0,5 кг цукру.

Суміш на маленькому вогні тримати, поки не закипить. Після цього викласти в скляні банки. Приймати по 1 ст. ложці вранці і увечері.

aif.ru