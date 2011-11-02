Незаслужена похвала знижує самооцінку - психологи

Дослідники з`ясували, що підбадьорливі розмови можуть мати зворотній ефект, негативно позначаючись на емоційному стані людини та його самооцінці.

Дослідники провели 4 експерименти: їх цікавило - коли саме людина відчуває, що вона заслуговує на похвалу. 4 000 студентів та школярів із США і Гонконгу пропонувалося пройти тест, а потім порівняти свою роботу з тим, як впоралися їхні однокласники. Після того, як оцінки за тест були оголошені, добровольці пройшли ще один тест, що оцінює депресивні риси.

Експеримент повторили, але оголошені результати відрізнялися від реальних. Так, студенти, що добре впоралися, дізнавалися, ніби вони впоралися найгірше. Те ж саме і з тими, хто не впорався. У підсумку добровольці, чиї заслуги перебільшувались або сильно применшувати, демонстрували більше депресивних рис.

Тож психологи радять оцінювати ситуацію більш реалістично, щоб уникнути психологічної травми.

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