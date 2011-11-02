Дуже простий метод не погладшати

Столичний бодібілдер Олександр Білоус для підтримання форми радить харчуватися по 6 разів на день і обов`язково снідати.

"Їсти треба 6 разів на день в один і той же час. Організм знатиме, що в певний час він отримає їжу і не накопичуватиме жирів про запас. Не розумію людей, які не снідають вранці. Нестачу енергії вони компенсуватимуть вночі, а це завжди загрожує зайвими кілограмами", - сказав він.

Займатися бодібілдингом Олександр почав 15 років тому. 2008 року він став абсолютним чемпіоном на турнірі "Кубок Олімпу", за рік посів перше місце на Всесвітніх іграх у Тайвані. Тепер Олександр Білоус займає посаду президента асоціації бодибілдингу і фітнесу у Києві.

"В цьому виді спорту харчування має велике значення. Треба контролювати споживання вуглеводів, обов`язково їсти м`ясо, рибу, сир і яйця. За день я з`їдаю кілограм м`яса і 10 яєць", - розповів Олександр.

"Перед змаганнями дієта змінюється. З раціону повністю виключають солодке, мучне і молочні продукти. Тваринні жири замінюють оливковою чи льняної оліями. На фоні цього збільшуються фізичні навантаження. Тоді підшкірний жир повністю спалюється, але м`язова маса не втрачається. За теперішніх цін таке харчування обходиться недешево", - додав він.

Тепер бодібілдер звик до дієт, а раніше йому було важко себе обмежувати.

"З самого початку було важко дотримуватися дієти, бо любив добре поїсти. Якось перед змаганнями мені наснилося, ніби я прийшов на якесь застілля. Поїв усе, що було на столі. Сон був схожий на реальність, бо відчував смак і запах. Прокинувся наляканий — для чого я це зробив? Заспокоївся, коли зрозумів, що це був лише сон", - поділився Олександр.

gazeta.ua