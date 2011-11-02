Оливки з мигдалем привели до ботулізму

Громадян закликають відмовитися від оливок, фаршированих мигдалем. Після їх вживання у Фінляндії зафіксовано два випадки захворювання ботулізмом.

Йдеться про продукцію "Біо оливки, фаршировані мигдалем", розфасовані в скляні банки, виробництва Societа Cooperativa Agricola G. M.G. а r. l. dei F. lli Gaudiano (Італія). За офіційними даними, вказана продукція імпортувалася в РФ під торговою маркою Bio Gaudiano (Біо Гаудіано). Термін придатності оливок: вересень 2012 року. Вага одиниці товару: 314 мл і 3100 мл. В даний час виробник вживає заходів по відгуку вказаної продукції, виробленої в 2010–2011 роках.

Ботулізм — важке токсикоінфекційне захворювання, що характеризується ураженням нервової системи, переважно довгастого і спинного мозку. Розвивається в результаті попадання в організм харчових продуктів, води або аерозолів, що містять ботулотоксин, продукований паличкою Clostridium botulinum.

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