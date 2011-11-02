Вагітним шкідливо їсти з пластикового посуду
Особливо якщо буде дочка
Вагітним, особливо що носять під серцем дочок, варто утриматися від вживання консервів та їжі з пластикового посуду.
Бісфенол в останні роки став одним з найбільш обговорюваних в медицині хімікатів. Бісфенол А, або BPA, - це промисловий хімікат, який використовується для виготовлення жорстких пластмасових пляшок і багаторазових стаканчиків.
Він також застосовується у виробництві консервів і упаковок для напоїв, у тому числі і деяких сумішей дитячого харчування. Лікарі вважають його найнебезпечнішим хімікатом з нині споживаних людством.
У 2008 році Комісія з контролю за ліками і продуктами США визнала його повністю безпечним для здоров`я, що викликало різку хвилю критики з боку медичної спільноти, оскільки вже на той момент його шкода було встановлено численними дослідженнями.
У 2010 році під тиском громадськості представники Комісії визнали, що вплив бісфенолу на організм «викликає деяку заклопотаність» - проте ніяких заборон на його використання, незважаючи на вимоги лікарів, введено не було.
Традиційно лікарі радять остерігатися даного хімікату, і в першу чергу ця порада відноситься до вагітних жінок і малолітніх дітей - на них він імовірно впливає найбільше.
Це твердження повністю підтверджується останніми даними групи британських вчених. Дослідники протестували 244 вагітних жінок і їх 3-річних дітей на предмет впливу бісфенолу А. Було виявлено, що при високому рівні вміст бісфенолу А в матерів в процесі вагітності їхні діти більш схильні проявляти ознаки гіперактивності, неспокою і депресії.
Особливо наголошується, що ці проблеми з поведінкою з`являються тільки у дівчаток. Учені поки не можуть пояснити чому. Вони висунули гіпотезу, згідно якої високий рівень вмісту бісфенолу впливає на рівень тестостерону у дитини.
Якщо це дівчинка, то тестостерон, який у неї в нормі повинен бути на низькому рівні, впливає на її організм негативно, як раз і стаючи причиною поведінкових проблем.
Поки що американський Департамент охорони здоров`я та соціальних служб пропонує вагітним: уникати використання пластикового посуду; скоротити споживання консервованих продуктів, натомість вибирати свіжі або заморожені фрукти та овочі; використовувати скляну тару для нагрівання їжі в мікрохвильовій печі.