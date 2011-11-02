Під час зміни погоди може статися інфаркт

В Україні від погодних умов залежать більше 35% людей.

На зміну погоди реагують судини, серце, суглоби, органи травлення. При високому атмосферному тиску у людей із хронічними хворобами болить голова, виникають спазми судин та бронхів. Метеозалежність частіше за все зустрічається у людей 50-60 років.

Столичний лікар-невропатолог 48-річний Петро Іванчук каже, регуляторні механізми організму постійно реагують на зміни навколишнього середовища.

- Найчастіше на зміну погоди реагують хворі на вегето-судинну дистонію, цукровий діабет, ревматизм, - розповідає лікар. - Чутливі до весняних перепадів також гіпертоніки, сердечники. Погано почуваються й хворі на ішемічну хворобу серця. Знижений вміст кисню в повітрі негативно впливає на хворих бронхіальною астмою, хворих з легеневими й судинними патологіями. У залежних від погоди болить голова, падає або піднімається тиск, з`являється нудота. У однієї моєї пацієнтки при зміні погоди ускладнюється дихання, з`являються спазми грудної клітини. В такі дні їй дуже важко працювати, тому на роботі вона бере вихідні.

Лікар каже, під час магнітної бурі кількість самогубств підвищується у 1,5 рази. Температурні перепади також значно збільшують імовірність серцевого нападу, число інсультів та інфарктів під час магнітних бур сягає 70%. Це відбувається, бо під час холоду рефлекторне звуження кровоносних судин збільшує тиск і навантажує серце.

gazeta.ua