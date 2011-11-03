Що негайно треба робити при інсульті?

Китайський лікар нетрадиційної медицини Ха Бу Тін радить рятувати людей від інсульту кровопусканням. Він розробив цей метод після того, як його батько помер після ускладнень, які виникли після удару.

- Коли стається інсульт, капіляри в мозку поступово розриваються. Тому ні в якому разі не можна перетягувати людину з місця на місце. Найбільше ускладнень після інсультів виникає в людей, яких трусили дорогою до лікарні. Працюйте з постраждалим там, де він впав.

Ха Бу Тін радить використовувати стерильні голки від шприців, але якщо їх немає, можна продезинфікувати звичайну голку, потримавши її над полум`ям. Потім потрібно проколоти постраждалому всі 10 пальців на руках.

- Немає ніяких конкретних точок, просто проколюйте пальці до крові приблизно за міліметр від нігтя. Якщо кров не тече, помасажуйте палець, поки крапля не виступить. Через кілька хвилин на всіх пальцях мають з`явитись краплі розміром із горошину. Після цього людина, як правило, приходить до тями. Але рухатись їй ще не можна. Потягніть вуха постраждалого, поки вони не стануть червоними. Потім зробіть по два проколи на мочках. Знову мають виступити краплі крові, розміром з горошини. За кілька хвилин тиск у людини відновиться і вона зможе ходити. Ця процедура займе у вас кілька хвилин, ви вправитесь до приїзду швидкої.

Цей метод випробувала учениця лікаря, доктор Лю Чунг, коли працювала в китайському коледжі Фунг Гаап.

- До мене прибігла колега і перелякано сказала, що з професором Чень щось трапилось. Коли я зайшла до класу, викладач був блідий, його рот скривився, а мова була незрозумілою. Я одразу зрозуміла, що це інсульт. Попросила студента купити в аптеці шприц і проколола пальці та мочки вух. Протягом трьох хвилин форма рота повернулась у норму, мова стала чіткою. Я пригостила його гарячим чаєм. У цей час приїхали лікарі й забрали його. Найбільше я була здивована наступного дня, коли професор Чень прийшов на пари. Лікарі сказали, що завдяки мені в нього не було ніяких ускладнень.

Нейрохірург Микола Поліщук, який створив перше в Україні відділення по лікуванню інсультів хірургічними методами каже, що такий метод ефективний лише в 25% випадків.

- Інсульт може бути спричинений недостатнім кровообігом, таких випадків близько 75% У такому випадку треба розріджувати кров, кровопускання там ні до чого, може навіть зашкодити. Але якщо інсульт спричинений крововиливом, то цей метод справді допоможе. Колись так лікували інсульти в 17 столітті. Тоді лікарі не знали природи цього явища і робили кровопускання. Деколи допомагало. Але зараз найкраще протягом 2-3 годин доставити людину до лікарні, де розберуться, як краще людину лікувати.

Першими ознаками інсульту є головний біль, оніміння частини тіла, інколи порушується мова та пропадає зір.

gazeta.ua