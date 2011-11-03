Що означає підвищення температури

Деякі симптоми харчового отруєння – нудота, блювота, підвищення температури – можуть мати психологічну, емоційну природу.

Малюк ще не знає мови відчуттів, він не уміє сказати: «Мені неприємно це робити, мені неприємне те, що ти робиш, мені не подобається те, що відбувається». Проте самі переживання, що позначаються цими словами, йому добре знайомі. Він може «повідомляти» про них на тій мові, на якій говорить вільно, – на мові тіла.

Як можна перекласти на мову нудоту, блювоту?

Можливо, малюк хоче сказати: «Я переобтяжений чимось зайвим. Воно мені неприємне, просто огидне. Мені не підходить те, що ви мені пропонуєте».

Підвищена температура може означати: «Я дуже втомився. Мені потрібний спокій. Я хочу, щоб хтось був поряд».

Діарея теж може мати психологічну основу, але це трапляється набагато рідше, і вона пов`язана з ситуаціями тривалого страху або напруги.

dytyna.info