Як вилікувати міжхребцеві грижі без операції

80% усіх хвороб спричиняють проблеми хребта. Якщо десь є защемлення хребців — відбувається збій в усьому організмі, ураження клітин. Це може призвести до виникнення міжхребцевої грижі.

— Основні причини грижі — це порушення обміну речовин і гормонального фону, — розповідає кандидат медичних наук, лікар вищої категорії Гульнара Баховіддінова. — Відбуваються збої в роботі підшлункової залози, печінки, нервової системи, з`являються закупорка судин, тромби, порушується мікроциркуляція крові малого таза, ніг, защемляються нервові корінці спинного мозку, утворюються міжхребцевої пухлини, виникають проблеми з ногами, остеохондроз.

Найчастіше грижі з`являються у тих, хто страждає на цукровий діабет, сколіоз, люмбаго, мав вірусні захворювання, особливо гепатит, що порушують зв`язок між клітинами організму і головним мозком.

— Грижу не можна усунути операційним шляхом. На неукріпленій кістковій тканині з`являються мікротріщини й знову виникають грижі і болі, — продовжує лікар. — Лікування має бути комплексним.

Не спішіть грижі оперувати, їх можна лікувати. Вдома можете зробити аплікації з сиваською гряззю. Треба лише розігріти її в столовій ложці до температури тіла та намазати на хворе місце, зверху покрити поліетиленовою плівкою, укутати як компрес та тримати так 40–60 хвилин.

Лікувальна грязь затоки Сиваш не містить хімічних добавок і насичена мінеральними й органічними речовинами, які необхідні будь-якому живому організму. Сиваська грязь комплексно впливає на весь організм — покращує крово- і лімфообіг, усуває нервову напругу та запальні процеси, покращує роботу всіх внутрішніх органів, очищує судини, нормалізує тиск, діє як знеболювальний засіб. Вміст калію, магнію і кальцію впливає на відновлення кісткової тканини при артрозі, артриті, травмах кісток і суглобів.

Профілактика міжхребцевих гриж і їх комплексне лікування забезпечить рухливість хребта і суглобів і вбереже від операції на хребті.

gazeta.ua